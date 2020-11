COVID-19 :

Le président de la Fédération nationale des associations de travailleurs indépendants (ATA), Lorenzo Love, a déclaré ce mercredi, après avoir connu les données sur le chômage enregistré et l’affiliation à la sécurité sociale, qu ‘”il y a des mois compliqués d’affiliation” et qu’ils pointent des chutes dues à l’impact de la deuxième vague de la crise des coronavirus sur le tissu économique espagnol .

Cela a été souligné dans son profil Twitter, où il a souligné que plus de 8000 pigistes ont été perdus dans le secteur de l’hôtellerie Ces derniers mois. “140 freelances de moins chaque jour dans ce secteur en septembre et octobre”, a-t-il ajouté, après avoir déclaré qu’il y avait aussi 2 600 freelances de moins dans le secteur du commerce et 400 de moins dans le secteur des arts et des loisirs.

Plus de 8000 pigistes ont été perdus dans le secteur de l’hôtellerie au cours des deux derniers mois

140 freelances de moins chaque jour dans ce secteur en septembre et octobre

Plus de 2600 pigistes en moins dans le secteur du commerce de détail

400 freelances de moins dans le secteur des arts et des loisirs – Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) 4 novembre 2020

Amor a souligné que, bien que les indépendants aient augmenté en moyenne en octobre de 1816 affiliés supplémentaires, «tout indique que, comme en septembre, en octobre, dans les données d’affiliation au dernier jour, les indépendants ont de nouveau perdu pour le deuxième mois consécutif. », En raison des effets des restrictions sur l’économie.

Écart de croissance de l’emploi

De son côté, l’organisation indépendante Uatae a dénoncé ce mercredi que l’augmentation du nombre d’affiliés au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants (RETA) de seulement 1816 cotisants au cours du mois d’octobre “Met en évidence l’écart entre la croissance du travail indépendant et celle du travail salarié”, puisque le travail indépendant a augmenté à un rythme douze fois inférieur à celui de l’emploi rémunéré.

«Il semble que l’impact de cette deuxième vague de pandémie sur l’emploi soit moins prononcé dans le travail salarié que chez les indépendants, ce qui illustre que l’extension de l’ERTE a mieux fonctionné et a été plus efficace que les bénéfices pour les indépendants autorisé par le gouvernement “, a averti le secrétaire général de l’Uatae, Maria Jose Landaburu dans une déclaration à laquelle ce journal a eu accès.

Coup dur pour l’industrie hôtelière

Face à cette situation et face à l’incertitude et aux nouvelles restrictions qui surviennent dans différentes communautés autonomes, Uatae demande que les mécanismes de protection des indépendants soient revus afin de “c’est la période” de ce dont le groupe a besoin avec des mesures économiques.

Landaburu a averti que la baisse des effectifs dans l’industrie hôtelière en octobre, avec 85.077 victimes enregistrées“Ce n’est que le prélude à un coup dur en novembre si aucune nouvelle mesure n’est prise”, c’est pourquoi il a demandé aux gouvernements centraux et régionaux que chaque restriction sanitaire qui affecte ce secteur doit être accompagnée d’une mesure d’aide et de compensation.