COVID-19 :

L’Athletic a fait un gâchis avec le rabais qu’il s’appliquera aux cartes l’année prochaine. Il a d’abord annoncé que 17,47% de ce qui avait été payé en 2020 serait payé, mais il a corrigé ce chiffre. Il passe à 12,71%, selon les barèmes de compensation des matchs de 2020 et du premier semestre 2021 programmés à huis clos. Et tout cela parce que les matchs en accès libre prévus pour 2020 sont 17, pas 19, puisque les deux demi-journées club sont exclues. Là, la base du calcul change.

En général, 70 pour cent du quota est pris comme référence, depuis les 30 autres, le club soutient qu’il doit maintenir le football non professionnel. Cela n’est ni récupéré ni compensé. Le coût par match doit être supérieur à 17, car contre l’Atlético et le Real Madrid, il fallait payer. Et la multiplication se fait par l’invisible et ceux qui ne devraient pas avoir de monde en 2021, jusqu’à la fin de la saison.

Athletic a activé dans le Txoko de los Socios, dans la section “ Assemblée 2020 ” une section appelée “ Query Quota 2021 ” afin que les fans puissent connaître le montant exact du montant qu’ils doivent payer et le détail de celui-ci. Le 1er juin, il a été annoncé que le Conseil d’Administration Athlétique présentera et soumettra au vote avant l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 27 décembre, une proposition visant à rémunérer les membres pour les matchs en libre accès dans les compétitions de la ligue. et Coupe dont ils n’ont pas pu profiter à San Mamés car elle se joue à huis clos.

“La prolongation des effets de la pandémie a conduit à la proposition de compensation pour les quotas 2020 est également applicable au règlement des quotas pour l’année 2021, car le scénario de tenue de matches à huis clos ou avec des réductions de capacité importantes à San Mamés est le plus réaliste jusqu’à la fin de cette saison», maintient la directive dirigée par Elizegi.