L’athlète aragonaise Isabel Macías a annoncé sur ses réseaux sociaux sa retraite de l’athlétisme à l’âge de 36 ans et après vingt ans de carrière sportive.

Macías explique que 2020 allait être sa dernière année d’essais, de vouloir être à 100% de ses possibilités sans douleur après les deux opérations “horribles” qu’elle a subies et sa “rééducation éternelle”, après s’être remise de sa grossesse et après, pour la première fois, se sentir heureuse avec l’athlétisme.

Elle ajoute qu’elle voulait clore ce beau chapitre de sa vie mais que le coronavirus a secoué la vie de tout le monde et l’a noyée.

La coureuse aragonaise explique qu'après des semaines de difficultés, après la lutte angoissante des conséquences physiques que l'enfermement a eues pour elle, «la vie décide parfois pour vous».

La coureuse aragonaise explique qu’après des semaines de difficultés, après la lutte angoissante des conséquences physiques que l’enfermement a eues pour elle, «la vie décide parfois pour vous».

«Je me suis dit qu’il fallait juste attendre un peu plus longtemps, je l’ai vu comme une opportunité d’avancer, de préparer les 3 000, de continuer à évoluer. Mais, les choses dans la vie, ces dernières semaines j’ai senti que certains événements m’ont laissé sans fonds de manœuvre, et j’ai dû prendre la décision d’être une autre entreprise qui devrait fermer les aveugles », déplore le Saragosse.

Isabel Macías a été finaliste en Europe du 1 500 mètres à Goteborg (2013); champion d’Espagne en extérieur et en piste en 2011, Championne ibéro-américaine en 2006 et championne absolue d’Espagne du Mile, en 2010, en plus d’avoir remporté la médaille d’argent en 1500 de 2008 à 2010. Elle a terminé deuxième du championnat d’Espagne 2008, en plein air, dans l’épreuve du 800 mètres et a participé aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Hantée par les blessures ces dernières années, elle n’a pas voulu jeter l’éponge et a cherché des solutions à ses problèmes physiques mais au final elle a été contrainte de se retirer.

«Je ne mérite plus de pleurer, je ne mérite pas plus de souffrance, je n’ai pas besoin de continuer à ressentir que je devrais. Demain je courrai à nouveau, demain je recommencerai à chercher à mettre mon cœur à cent, mais à partir de demain, je mettrai mes chaussures tous les jours simplement parce que c’est ce que je veux faire », dit-il.

La mediofondista rappelle qu’avec ses adieux, plus de 20 cours dans lesquels elle a participé aux championnats d’Espagne depuis qu’elle a obtenu sa première médaille dans la catégorie cadette en 1999.

Rappelez-vous qu’elle a été forgée “durement”, qu’elle est devenue une guerrière qui s’est toujours battue “jusqu’à l’épuisement” et qu’il a toujours combattu tous les buts.

«Je suis devenu un athlète qui a toujours essayé, que chaque rêve qui était marqué le combattait jusqu’à ce que les mètres soient terminés … et que, comme une bonne habileté, si cela dépendait d’elle, par obstination elle y arrivait. Mais j’ai toujours senti que je payais plus de péages, que mes bagages étaient plus lourds, que je devais serrer un peu plus les dents », explique-t-il.

Il souligne également que parfois il a cru qu’il valait «moins qu’il ne le pensait», qu’il ne pouvait rien faire d’important et qu’il voulait abandonner «plusieurs fois».

“Peut-être en proie à certaines de mes décisions ou à ma peur d’échouer les autres, j’ai parfois senti que je n’avais pas pu grandir ou vivre ce sport comme je le méritais.. Le moment, le site, ou les tricheurs, ont pris mes forces avec un compte-gouttes en cours de route et, maintenant, tout ce que nous avons vécu, m’a laissé épuisé … épuisé », souligne-t-il.

L’athlète dit qu’elle ne dit pas adieu à l’athlétisme mais en fait plus sienne que jamais puisque tout ce qu’elle fait pour lui «ne sera jamais suffisant» pour payer ce qu’il lui a donné.

“Lorsque vous franchissez une ligne d’arrivée, vous retournez vers une ligne de départ. Nous continuerons à nous voir sur les pistes”, termine Isabel Macías.