Yulimar Rojas et Armand Duplantis ont été nommés ce samedi par World Athletics (la Fédération internationale d’athlétisme) comme les meilleurs athlètes du monde en 2020. Le tripleur vénézuélien de 25 ans basé en Espagne, qui s’entraîne à Guadalajara avec l’équipe du grand Iván Pedroso, a réussi le record du monde du triple saut en salle (15,43) au Rallye de Madrid, à Gallur, en février dernier, et il est passé à 6,59, le record de son pays, en longueur lors d’une rencontre au vélodrome Luis Puig de Valence. Il a également gagné au meeting de la Monaco Diamond League. Duplantis, un Suédois qui vient d’avoir 21 ans, a sauté plusieurs fois sur 6 mètres, a battu le record du monde en salle (6,18 à Glasgow) et a sauté plus que quiconque en extérieur (6,15 à Rome). De plus, ses parents, Helena et Gregg, ont été honorés comme entraîneurs de l’année.

“Je suis choqué, je n’arrive pas à y croire. Je ne m’y attendais pas”, a déclaré Yulimar, lauréat du prix AS America 2018 en pleurant. «Quel bonheur, quelle joie. Je n’ai pas de mots. J’ai une expression de bonheur, de surprise, car je ne me voyais pas comme un gagnant, cela m’a fait plaisir et d’être parmi les nominés, des athlètes d’exception. C’est merveilleux pour moi et pour ceux qui travaillent avec moi, ceux qui me donnent force, motivation, désir de réussir et donner le meilleur de moi-même. Être le meilleur athlète de l’année est un plus et une motivation pour 2021, car j’ai beaucoup d’aspirations et d’attentes. Cela me donne la force de continuer sur ma voie sportive. C’était un rêve pour moi, d’être le meilleur au monde, d’entrer dans le livre des légendes du sport mondial “Rojas a conclu. “C’était une saison vraiment étrange, pour moi et pour tout le monde, mais j’ai pu la mettre en place et obtenir de très bons résultats”, a expliqué Duplantis. “Je voulais juste aller là-bas et montrer au monde ce dont j’étais capable et faire connaître mon nom avec de belles performances. J’ai pu le faire et j’avais de bonnes hauteurs, surtout pendant la saison en salle”, a-t-il poursuivi. “Je pense que c’est cool quand les gens me décrivent comme le visage du sport, mais ce n’est pas quelque chose que je devrais ou devrais avoir.”

Les autres récompenses

Les autres récompenses qui ont été dévoilées lors du gala télématique du monde d’athlétisme, présenté par les anciens athlètes Ato Boldon et Sanya Richards-Ross, étaient: Meilleure photographie de l’année, qui a été décernée au Britannique Michael Steele, pour un superbe cliché d’une course d’enfants africains à Eldoret, au Kenya; l’Inspiration COVID, qui a été prise par le Français Renaud Lavillenie pour avoir organisé ce curieux concours qui s’est tenu dans les jardins de trois membres (Lavillenie, Dupantis et Kendricks), l’Ultimate Garden Clash; le Prix des Présidents, décerné à Tommie Smith, Peter Norman et John Carlos, les athlètes qui ont exigé un traitement équitable pour les Noirs sur le podium du 200 mètres aux Jeux olympiques de Mexico en 1968; meilleure fédération, qui est tombée à celle de Pologne; et la communauté des athlètes, dans laquelle tous les clubs d’athlétisme étaient généralement honorés.