COVID-19 :

Dans le feu de l’action contre un adversaire encore très méconnu, comme le SRAS-CoV-2, avec des lacunes importantes dans la compréhension de ses mécanismes biologiques nous devons concentrer nos efforts sur des aspects que nous pouvons contrôler grâce à nos habitudes et notre style de vie. Plus encore si l’on tient compte du fait qu’il faudra encore du temps à la majorité de la population pour se faire vacciner avec l’un des candidats les plus avancés ou pour trouver un traitement efficace.

Et dans ce sens, le système immunitaire, qui n’est autre que la première ligne de défense contre les microorganismes pathogènes et les substances étrangères, doit être en parfait état. COVID-19 nous a montré à quel point nous pouvons être vulnérables, mais heureusement il existe des moyens de “ former ” notre corps pour que son action contre certains agents soit plus efficace.

La recette pour renforcer le système immunitaire repose sur quatre piliers fondamentaux: gestion du stress, repos, exercice physique et alimentation. Ou quoi encore, si nous sommes stressés, nous ne dormons pas assez, nous sommes en proie à un mode de vie sédentaire et notre alimentation laisse à désirer, nous le rendons extrêmement facile pour «l’ennemi».

“Les ennemis se cachent et votre corps est toujours sur le sentier de la guerre. Certaines menaces sont biologiques, comme les virus ou les bactéries. D’autres sont chimiques ou physiques, comme les polluants ou les radiations. La plupart proviennent de l’extérieur, mais nous combattons également les ennemis internes, qui se produisent dans notre propre corps, comme les cellules cancéreuses. Le système immunitaire représente notre département de sécurité, et ce n’est que lorsqu’il est vaincu que la maladie apparaît», Explique Marcos Vázquez, créateur du blog Fitness Revolucionario.

Fitness révolutionnaire

Peut-être des quatre axes mentionnés, c’est le régime qui peut générer le plus de doutes dans le sens où bien souvent on ne sait pas bien quels aliments sont les plus pratiques. Ce qui semble clair, selon les dernières preuves scientifiques, est qu’il existe une relation directe entre un profil de consommation plus mauvais de certains minéraux et vitamines et une incidence ou une mortalité plus élevée causée par le COVID-19. Pour cette raison, il s’agit plus d’améliorer le régime alimentaire dans son ensemble que de souscrire à un certain aliment.

Vitamines et minéraux de base dans l’alimentation

Marcos Vázquez partage une série de recommandations axées sur l’alimentation et les aliments les plus bénéfiques pour le système immunitaire:

“Votre le système immunitaire ne dépend d’aucun aliment spécial, mais une bonne alimentation générale. Cela dit, il existe des micronutriments particulièrement pertinents, mettant en évidence les vitamines A, C et D, ainsi que le zinc et le sélénium parmi les minéraux ». La Vitamine A joue un rôle fondamental dans la modulation de la réponse immunitaire, et on peut le trouver dans le foie (en très grande quantité, il suffit donc de le manger de temps en temps) ou dans le jaune de l’œuf. Les épinards, le chou frisé, les carottes ou la patate douce sont de bonnes sources de bêta-carotène, que notre corps doit convertir en vitamine A animale (rétinol) avant de pouvoir être utilisé. “” vitamine C il participe également à de multiples fonctions du système immunitaire, mais si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes, vous ne devriez pas avoir de carences “.” Vitamine D mérite une mention spéciale, pour sa relation étroite avec les deux bras du système immunitaire, l’inné et l’acquis. Les carences en vitamine D sont associées à un risque accru d’infection et de maladies auto-immunes. »« En ce qui concerne les minéraux, sélénium Il est nécessaire de produire des sélénoprotéines, agents importants de la réponse immunitaire et inflammatoire, et cela améliore également l’activité de nos cellules tueuses. Les noix sont un bon aliment dans ce cas. “Le zinc il participe à de multiples processus du système immunitaire et sa carence augmente la sensibilité à différents agents pathogènes. Les huîtres sont une excellente source de zinc, mais aussi de viande ou de certaines légumineuses comme les pois chiches. ”