COVID-19 :

Les États-Unis ont atteint 12 millions 219 mille 446 cas confirmés et 256 mille 725 décès dus au COVID-19 ce dimanche

États Unis enregistré près de 170000 nouveaux cas par COVID-19[feminine dans les dernières 24 heures selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Le solde à 20h00 heure locale affiché 168193 nouvelles infections Oui 1137 décès supplémentaires concernant samedi.

De cette façon, États Unis Ce dimanche a atteint 12 millions 219 mille 446 cas confirmés du coronavirus SRAS-CoV-2 et 256 mille 725 décès dus à la maladie de COVID-19[feminine.

Samedi, il a franchi la barre des 12 millions de cas, six jours seulement après avoir atteint 11 millions d’infections, et 12 jours seulement après avoir atteint 10 millions, signe du fort rebond des infections qu’il vit. États Unis.

“[State and local health departments] devront inspirer confiance dans le processus de vaccination et atteindre les populations les plus à risque… S’ils le font, ils auront besoin de ressources qu’ils ne reçoivent pas actuellement. “https://t.co/n73Qrukzsk – Université Johns Hopkins (@JohnsHopkins) 21 novembre 2020

Jeudi dernier, il a également établi un record absolu de nouvelles infections, avec 200 146 cas de plus que mercredi et aussi le plus grand nombre de décès en 24 heures (2 239) depuis début mai.

Bien que New York Ce n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès en États Unis, avec 34 319.

Ils le suivent dans le bilan des morts Texas, avec 20 mille 987; Californie18.715; Floride, 17 991 et Nouveau pull, 16 mille 761.

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois, avec 12 mille 50; Massachusetts, 10 mille 512; Pennsylvanie, 9.816; Géorgie, 9,198, et Michigan, avec 8 875.

Concernant les contagions, Texas totalise un million 134 mille 697; Californie avec un million 111 mille 58; Floride, 938 mille 414; Illinois, 656 mille 298, et New York, avec 596 mille 214.

Le bilan provisoire des morts (256 725) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 et 60 000 morts, bien que plus tard il ait prédit jusqu’à 110 000, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institute for Health Metrics and Assessments (IHME) à l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calculez cela d’ici la fin de l’année États Unis il atteindra 320 000 morts et au 1er mars 440 000.

