. – Jeudi était le premier jour avec plus de 70000 nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis en trois mois, et le taux d’hospitalisation est à la hausse, selon de nouvelles données.

32 États ont signalé une augmentation des infections au COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Jeudi a été le jour avec le plus de nouvelles infections depuis le 24 juillet et le jour avec le quatrième total le plus élevé de tous les temps, avec 71 671, selon Johns Hopkins.

Plus de 41 000 personnes ont été hospitalisées à travers le pays, selon le Covid Tracking Project (CTP). Il s’agit du plus haut niveau d’hospitalisations au pays depuis le 20 août.

Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de 33% depuis début octobre, précise le CTP.

Les décès ont également augmenté, à 856 jeudi, selon Johns Hopkins. La moyenne des décès sur 7 jours continue d’augmenter, atteignant 763. C’est le niveau le plus élevé de décès hebdomadaires moyens en un mois.

Un modèle mis à jour de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington prévoit que plus de 140000 Américains mourront probablement du virus au cours des trois prochains mois.

Dans les rapports du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche obtenus par CNN cette semaine, les responsables affirment qu’il y a “des signes précoces de détérioration dans les États de la« ceinture solaire »et une détérioration continue dans le Midwest et aux États-Unis. du Nord”. De plus en plus de chefs d’État ont sonné l’alarme sur l’augmentation des infections, des hospitalisations et des décès.

Les États sont susceptibles de “ réimposer certains mandats de distanciation sociale ”

Selon l’institut, «la vague automne / hiver a commencé», à quelques semaines seulement de l’Europe, et s’intensifiera en novembre et décembre avant de culminer en janvier.

“De nombreux États seront confrontés à une pression énorme sur la capacité des hôpitaux et devront probablement renforcer certains mandats de distanciation sociale”, a déclaré l’IHME. “La meilleure stratégie pour retarder la réimposition des conditions et les difficultés financières associées est d’étendre l’utilisation des masques.”

L’Oregon est le seul État à évoluer dans la bonne direction, selon les données de Johns Hopkins, qui montrent également:

Au moins huit États ont signalé des hospitalisations record jeudi: Kentucky, Nebraska, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Dakota du Sud, Wisconsin et Wyoming. Au moins 12 États ont enregistré leurs moyennes les plus élevées sur sept jours de nouveaux cas quotidiens: Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Montana, Ohio, Oklahoma, Utah et Wyoming. Et au moins six États – le Colorado, l’Indiana, le Montana, l’Ohio, l’Oklahoma et l’Utah – ont signalé leur plus grand nombre de cas quotidiens.

Les responsables de la santé ont émis une ordonnance de confinement pour tous les étudiants de premier cycle à l’Université du Michigan cette semaine au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus.

“Il y a un peu de fatigue au COVID-19”, a déclaré le président de l’université Mark Schlissel.

«C’est la population des étudiants universitaires. Et l’épidémiologie de ces cas nous montre qu’ils ne se produisent pas en raison de la propagation dans nos salles de classe ou sur les installations de notre campus. Ils se produisent dans des circonstances sociales, où un petit nombre de personnes baissent la garde “, a-t-il déclaré lors du” New Day “de CNN.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a annoncé des restrictions régionales.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a déclaré que toute personne qui ne porte pas de masque pourrait être condamnée à une amende de 500 $.

“Il y a déjà des lois dans les livres”, a-t-il dit. “Il s’agit simplement de prendre cette mesure pour appliquer, à la discrétion de nos policiers.”

L’Utah a annoncé des efforts supplémentaires pour plus de 20 comtés à haut risque de transmission. Ces efforts incluent la limitation des rassemblements sociaux occasionnels à 10 personnes.

Les petits rassemblements et les fêtes à la maison alimentent la montée en puissance

Dans ses rapports d’état, le groupe de travail de la Maison Blanche a recommandé “de forts efforts d’atténuation”, y compris “le port de masques, l’éloignement physique, l’hygiène des mains, éviter les foules lors des rassemblements publics et des activités sociales privées”.

Cela survient quelques jours seulement après que le groupe a soulevé des inquiétudes concernant les petites réunions de famille qui contribuent à alimenter la flambée des cas.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré que les réunions de famille de jeudi étaient la principale source de transmission dans son État.

“Notre opération de recherche des contacts continue de montrer que les rassemblements sociaux restent la source la plus probable d’émissions”, a déclaré le gouverneur. “L’activité numéro un qui a été testée positive continue d’être les réunions de famille, suivies des fêtes à la maison.”

Les experts craignent que les vacances ne provoquent des infections. Les médecins craignent que les étudiants qui rentrent chez eux ne soient porteurs du virus, de grands rassemblements familiaux autour de Thanksgiving et d’autres événements ajoutant à la propagation. Les experts en maladies infectieuses affirment que les célébrations virtuelles pourraient être les meilleures cette année.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré vendredi que les réunions de famille étaient devenues un “vecteur majeur” de la propagation du coronavirus.

“Cela se produit actuellement en raison de comportements individuels”, a-t-il déclaré à Jim Sciutto de CNN. «Nous devons rester concentrés à nous laver les mains, à surveiller nos distances et à nous couvrir le visage lorsque nous ne pouvons pas regarder nos distances, et en particulier à faire attention lors des réunions de famille.

Remdesivir obtient l’approbation de la FDA

Pendant ce temps, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le remdesivir pour le traitement de l’infection au COVID-19, a annoncé jeudi le fabricant du médicament, Gilead Sciences.

Le médicament, vendu sous le nom de marque Veklury, est utilisé sous autorisation d’utilisation d’urgence depuis mai. C’est le premier médicament approuvé pour traiter la covid-19.

“Aux États-Unis, Veklury est indiqué pour les patients adultes et pédiatriques (âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg) pour le traitement du COVID-19 nécessitant une hospitalisation”, a déclaré la société dans un communiqué.

“Veklury ne doit être administré que dans un hôpital ou un établissement de soins de santé capable de fournir des soins aigus comparables aux soins hospitaliers.”

Mais plus tôt ce mois-ci, des responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré qu’une étude avait montré que le médicament antiviral avait “peu ou pas d’effet sur la mortalité” pour les patients hospitalisés atteints du virus et ne semblait pas non plus aider les patients. récupérer plus rapidement. L’OMS a déclaré que l’étude fournissait des «preuves concluantes» et que les résultats étaient décevants.

Betsy Klein, Rebekah Riess, Gregory Lemos, Maggie Fox, Melissa Alonso et Brandon Miller de CNN ont contribué à ce rapport.