. – L’Europe est au milieu de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus et une tendance particulièrement inquiétante commence à émerger: de plus en plus de personnes âgées sont infectées.

Pendant les mois d’été, le continent a connu des épidémies d’infection principalement parmi les jeunes qui s’aventurent dans les bars, restaurants et autres espaces publics. Bien que ce ne soit pas idéal, cela signifie que le taux de mortalité est resté relativement faible, car les jeunes sont statistiquement moins vulnérables au virus et la plupart évitent de tomber gravement malades.

Cependant, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a averti que désormais davantage de personnes âgées sont infectées. Selon le dernier rapport de situation de l’ECDC, au moins 13 pays d’Europe ont vu de nouveaux taux d’infection parmi les personnes âgées de 65 ans et plus atteindre ce que l’ECDC définit comme “ élevé ” la semaine dernière: entre 64 pour 100000 en Croatie et 206 pour 100 000 aux Pays-Bas.

Une forte augmentation des infections chez les personnes âgées peut être observée ces dernières semaines dans presque tous les pays européens où des données sont disponibles.

Les taux d’infection au Covid-19 parmi les personnes de plus de 65 ans dans certains pays d’Europe de l’Est sont maintenant plus du double de ce qu’ils étaient lors de la première vague. Plus de 100 en République tchèque, en Roumanie, en Slovénie et en Hongrie.

Les taux d’infection plus élevés chez les personnes âgées sont préoccupants car les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital et de courir un risque de décès significativement plus élevé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 88% de tous les décès en Europe sont survenus dans la tranche d’âge des plus de 65 ans, à la fin du mois d’août. En République tchèque, les plus de 65 ans représentaient 14% des infections hebdomadaires, mais 94% des décès au 11 octobre.

Lorsque l’infection commence à se propager chez les personnes âgées, les hôpitaux peuvent rapidement devenir débordés. Comme cela s’est produit en Italie, en Espagne et dans d’autres pays lors de la première vague du virus au printemps.

Selon les dernières données disponibles du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le nombre de personnes de plus de 60 ans testées positives au Royaume-Uni a quadruplé par rapport à début septembre.

Le professeur Jonathan Van-Tam, directeur médical adjoint de l’Angleterre, a déclaré lors d’une conférence de presse gouvernementale la semaine dernière que les taux d’infection plus élevés initialement observés chez les jeunes ont récemment commencé à «infiltrer» des groupes de jeunes. Plus âgée.

L’Institut Robert Koch, le centre allemand de lutte contre les maladies, a averti lundi dans son dernier rapport de situation que “la proportion de cas dans les groupes plus âgés augmente” depuis début septembre.

En France, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 chez les personnes de 65 ans et plus a triplé en à peine six semaines, selon l’agence de santé française.

Et les données d’Espagne montrent que si l’âge médian des personnes nouvellement diagnostiquées avec le virus est passé de 40 à la fin du mois de juillet à 37 à la fin du mois d’août, il est récemment revenu à 39 ans.

La propagation des infections des groupes d’âge les plus jeunes aux plus âgés a également été documentée ailleurs.

Lorsque des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont étudié une épidémie de coronavirus dans le sud des États-Unis en juin, ils ont constaté que l’augmentation des infections chez les jeunes adultes avait précédé la hausse des les personnes âgées entre quatre et 15 jours.

En d’autres termes, une fois qu’une épidémie s’est propagée chez les jeunes, elle commence à se propager aux groupes d’âge les plus âgés et les plus vulnérables.

Le Dr Jennifer Cole de Royal Holloway, Université de Londres, a déclaré que les données en Angleterre montrent que l’épidémie n’est pas “contenue” dans les groupes d’âge plus jeunes. Et qu’une grande partie de la propagation du virus peut être liée aux ménages multigénérationnels.

De nombreux pays européens font désormais une course contre la montre pour éviter que leurs systèmes de santé ne soient surchargés.

Et bien qu’il y ait eu des suggestions au début de la pandémie selon lesquelles si les personnes âgées pouvaient d’une manière ou d’une autre se protéger du virus, alors le reste de la société devrait être en mesure de poursuivre leur vie normale, la plupart des gouvernements réalisent maintenant que le plan échec.

Face à une augmentation des cas, l’Irlande a annoncé lundi qu’elle réimposerait un verrouillage de six semaines à partir de mercredi.

La République tchèque a été confinée la semaine dernière. Lundi, le gouvernement a rendu les masques obligatoires presque partout. La Belgique a instauré un couvre-feu entre minuit et 6 heures du matin.

Le gouvernement espagnol a déclaré un état d’alerte dans la région de Madrid il y a près de deux semaines. Mardi, il a déclaré qu’il envisageait également d’imposer un couvre-feu, qui pourrait également être appliqué dans d’autres régions du pays.

Au Royaume-Uni, le Pays de Galles entrera dans un verrouillage «pare-feu» de deux semaines à partir de vendredi, a déclaré lundi le Premier ministre du pays, Mark Drakeford.

Plusieurs grandes villes françaises, dont Paris, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Lille et Lyon, ont des couvre-feux entre 21 h 00 et 6 h 00.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dimanche une nouvelle série de restrictions plus strictes, après que le pays ait de nouveau affiché un nombre élevé de tests positifs pour la cinquième journée consécutive. Surtout, Conte a donné aux maires italiens le pouvoir d’imposer des couvre-feux dans les espaces publics après 21 heures.

Les experts disent que des fermetures généralisées sont nécessaires pour protéger les personnes âgées et vulnérables.

«Nous avons constaté une augmentation du nombre de cas. Cela a commencé avec des personnes de moins de 20 ans et s’est progressivement étendu aux âges plus avancés », a déclaré Patrick Vallance, conseiller scientifique principal au Royaume-Uni, lors d’un briefing le mois dernier.

«Cette augmentation du nombre de cas a entraîné une augmentation des hospitalisations. À mesure que les hospitalisations ont augmenté … malheureusement, mais pas de façon inattendue, les décès augmentent également.

Hilary McGann, Sarah Dean, Vasco Cotovio et Nina Avramova à Londres de CNN, Nicola Ruotolo à Rome et Pierre Bairin et Eva Tapiero à Paris ont contribué au reportage.