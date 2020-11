COVID-19 :

La Junta de Andalucía a réagi au pic des infections et, surtout, des revenus qui se sont produits ces derniers jours. Au cours des dernières 24 heures, 54 personnes sont décédées, le troisième plus grand nombre de morts de la pandémie. Face à une telle situation, le ministère de la Santé a déjà activé le Plan 4500, qui établit un scénario possible de 4500 patients admis, à travers lequel le nombre total de lits conventionnels a augmenté de près de 3 000 lits et de 700 unités de plus.

En réponse à cette étude et lorsque cette situation est arrivée, le ministère a prévu l’activation de tous les plans d’urgence hospitaliers, ainsi que l’arrêt des activités de soins normales sur la base des instructions contenues dans chacun d’eux. De cette façon, L’Andalousie augmenterait sa capacité hospitalière de 12379 lits conventionnels et 1245 unités de soins intensifs actuellement disponibles pour un total de 15 275 lits conventionnels et 2 070 lits de soins intensifs. Ce plan fonctionnel envisage l’adaptation de la gestion des soins; Dans tous les cas, maintenir toutes les revues oncologiques ainsi que les consultations, tests diagnostiques et / ou traitements de cette nature; de même, les premières visites et tests pour le premier diagnostic de pathologies potentiellement graves et le suivi de la grossesse seraient maintenus et les consultations en un seul acte seraient favorisées.

le consultations et chirurgies d’urgence et accouchements et activités liées aux greffes, transfusions ou tout suivi de pathologies nécessitant un accompagnement spécialisé. Prévisions par province Ces prévisions ont été calculées sur la base de la projection épidémiologique qui a lieu en Andalousie, ainsi que des taux actuels d’hospitalisation et de soins intensifs dans chaque province.

Scénarios

Dans AlmeriaAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins standardisés, il passerait de 1 175 lits conventionnels et 113 lits USI actuellement disponibles à un total de 1 417 lits conventionnels et 150 lits USI. En revanche, avec 3,5% du total des hospitalisations dans la province d’Almería aujourd’hui, dans un scénario de 4500, 158 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 24 patients en USI. Par conséquent, une fois ce scénario arrivé, la mise en place de ressources de santé supplémentaires ne serait pas nécessaire, de plus la province aurait la capacité d’accueillir d’éventuels patients interprovinciaux.

Dans CadixAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins normalisée, il passerait de 1 598 lits conventionnels et 145 lits USI actuellement disponibles à un total de 1 857 lits conventionnels et 224 lits USI. En revanche, avec 9,15% du total des hospitalisations dans la province de Cadix à ce jour, dans un scénario de 4 500 hospitalisations, 412 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 62 patients en USI. Par conséquent, une fois ce scénario arrivé, la mise en œuvre de ressources de soins de santé non exclusives ne serait pas nécessaire, de plus la province aurait la capacité d’accueillir d’éventuels patients interprovinciaux.

Dans CordoueAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins standardisés, il passerait de 1 325 lits classiques et 119 lits USI actuellement disponibles à un total de 1 554 lits conventionnels et 164 lits USI. En revanche, avec 10% du total des hospitalisations dans la province de Córdoba aujourd’hui, dans un scénario de 4 500 hospitalisations, 450 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 68 patients en USI. Par conséquent, une fois ce scénario arrivé, la mise en place de ressources de soins de santé non exclusives ne serait pas nécessaire, de plus la province aurait la capacité de recevoir d’éventuels patients interprovinciaux.

Dans GrenadeAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins normalisés, il passerait de 1 526 lits conventionnels et 169 lits USI actuellement disponibles à un total de 1 868 lits conventionnels et 259 lits USI. En revanche, avec 25% du total des hospitalisations dans la province de Grenade aujourd’hui, dans un scénario de 4 500, 1 127 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 169 patients en USI. Par conséquent, une fois ce scénario arrivé, la mise en œuvre de moyens de santé supplémentaires serait nécessaire, permettant des lits d’hôpital à l’hôpital clinique de San Cecilio et complétées par des ressources issues de l’hospitalisation privée; De même, et ultimement, un éventuel transfert interprovincial de patients serait envisagé.

Dans HuelvaAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins normalisée, le nombre passerait de 907 lits conventionnels et 53 lits USI actuellement disponibles à un total de 1013 lits conventionnels et 107 lits USI. En revanche, avec 4,3% du total des hospitalisations dans la province de Huelva à ce jour, dans un scénario de 4500, 193 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 29 patients seraient en réanimation. Par conséquent, lorsque ce scénario est arrivé, la mise en œuvre de ressources de santé supplémentaires ne serait pas nécessaire.

Dans JaenAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins standardisés, il passerait de 1 121 lits conventionnels et 131 lits USI actuellement disponibles à un total de 1 442 lits conventionnels et 159 lits USI. En revanche, avec 10,7% du total des hospitalisations dans la province de Jaén aujourd’hui, dans un scénario de 4 500, 481 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 72 patients en USI. Par conséquent, une fois ce scénario arrivé, la mise en œuvre de ressources privées et de ressources de santé alternatives pourrait être nécessaire.

Dans MalagaAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins standardisés, il passerait de 2 006 lits conventionnels et 228 lits USI actuellement disponibles à un total de 2 506 lits conventionnels et 441 lits USI. En revanche, avec 9,3% du total des hospitalisations dans la province de Malaga aujourd’hui, dans un scénario de 4 500, 422 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 63 patients en USI. Par conséquent, une fois ce scénario arrivé, la mise en œuvre de ressources de soins de santé non exclusives ne serait pas nécessaire, de plus la province aurait la capacité d’accueillir d’éventuels patients interprovinciaux.

Enfin, dans SévilleAprès l’activation des plans d’urgence à leurs différents niveaux d’action et l’arrêt de l’activité de soins normalisée, il passerait de 2 721 lits conventionnels et 287 lits USI actuellement disponibles à un total de 3 618 lits conventionnels et 566 lits USI. En revanche, avec 27,9% du total des hospitalisations dans la province de Séville aujourd’hui, dans un scénario de 4 500, 1 257 hospitalisations seraient comptabilisées, dont 189 patients en USI. Dès lors, lorsque ce scénario est arrivé, la mise en place de moyens de santé supplémentaires serait nécessaire, permettant de fournir des lits d’hôpitaux privés à cet effet; De même, si nécessaire, des ressources alternatives de soins de santé seraient mises en place, ainsi qu’un éventuel transfert interprovincial des patients. Ressources de santé alternatives Le plan comprend la mise à disposition de ressources de santé qualifiées si nécessaire. Ces ressources ont des caractéristiques cliniques approuvées par différents comités d’évaluation provinciaux et représentent un total de 5 255 lits supplémentaires pour l’ensemble de l’Andalousie.

Nouveaux lits

Almeria Il disposerait de 739 lits supplémentaires situés dans l’hôtel AR Almerimar (El Eijido) et la résidence Aguadulce Free Time. Cadix Il aurait 847 lits supplémentaires situés dans les abris Inturjoven à Chipiona et El Bosque, et dans la résidence de temps libre de La Línea de la Concepción. Cordoue Il disposerait de 400 lits supplémentaires situés à l’hôpital Centro de Andalucía (Lucena). Grenade Il aurait 500 lits supplémentaires situés dans l’ancien hôpital de San Cecilio. Huelva Il disposerait de 613 lits supplémentaires situés dans l’auberge Inturjoven Punta Umbría et dans l’appart’hôtel Leo Punta Umbría.

Jaen Il aurait 354 lits supplémentaires situés dans le bâtiment Puerta de Andalucía, l’hôpital Doctor Sagaz, la résidence Andújar et la résidence Siles Free Time. Malaga Il aurait 926 lits supplémentaires situés dans l’hôpital de terrain de Carranque Sports City et dans la résidence de temps libre de Marbella. Séville Il aurait 876 lits supplémentaires situés à l’hôtel Bellavista, à l’hôtel Exe Macarena, à l’auberge Inturjoven Constantina et à l’hôtel Ciudad del Sol Pirula (Écija).