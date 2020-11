COVID-19 :

Plusieurs pays d’Europe ont mis en œuvre des mesures strictes dans l’industrie hôtelière et la vie nocturne pour éviter l’effondrement de leurs systèmes de santé en raison du COVID-19

L’Europe  augmente le mesures restrictives avant le coronavirus pour empêcher l’effondrement de leurs systèmes de santé publique et mettre un terme à une situation qui s’aggrave de jour en jour, comme en témoignent les 430 décès aujourd’hui en France, l’une des pires données quotidiennes de cette deuxième vague.

Des chiffres qui montrent la hausse COVID-19[feminine et ils conduisent la France à dénombrer près de 38 300 décès depuis le début de la pandémie et à porter les hospitalisations la semaine dernière à plus de 18 000.

La France est entrée dans un deuxième verrouillage de quatre semaines pour lutter contre la flambée des cas de COVID-19. Ils ont également fermé des cinémas, des théâtres et des salles de concert.

L’Europe est désormais l’un des foyers de la pandémie, avec plus de onze millions d’infections à coronavirus sur les 46,6 millions de cas dans le monde, selon le Organisation mondiale de la SANTE.

De plus, l’Europe enregistre quelque 285 mille décès sur 1,2 million de décès par coronavirus dans le monde, loin du continent qui présente les pires données à cet égard, l’Amérique, avec 642 mille décès (les États-Unis en tête avec 230 mille) et 20,7 millions de infections (9,1 millions aux États-Unis seulement).

L’hospitalité, les loisirs et la vie sociale au centre des mesures

Face à cette situation, les pays européens ont adopté ou se précipitent pour prendre de nouvelles mesures pour tenter de s’attaquer à cette deuxième vague de COVID-19, restrictions qui se concentrent principalement sur le hostellerie, loisirs et contacts sociaux, ainsi que le confinement et couvre feu.

Aujourd’hui, le gouvernement néerlandais a annoncé un renforcement du “confinement partiel” avec de nouvelles mesures, qui incluent un appel à ne pas voyager à l’étranger au moins jusqu’à la mi-janvier, ainsi que la fermeture des cinémas, des théâtres et des musées et la réduction de quatre à deux personnes la taille maximale des groupes à l’extérieur

dinde a également communiqué plus de restrictions de temps dans les espaces de loisirs et d’affaires et, comme l’a expliqué le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, les restaurants, les cafés, les coiffeurs, les salles de mariage, les piscines, les théâtres, les cinémas, les salles de concert et les lieux de travail similaires auront Il doit fermer à 22h00, heure locale, bien que la livraison à domicile puisse être fournie jusqu’à plus tard.

Dans le même esprit, le Premier ministre de Hongrie, l’ultranationaliste Viktor Orbán, a annoncé de nouvelles restrictions qui incluent un couvre-feu partiel, la fermeture des bars et des clubs et un ordre juridique extraordinaire de 90 jours qui accorde des pouvoirs extraordinaires à l’exécutif pour émettre des décrets liés à la pandémie

Il est également prévu que dans Italie un couvre-feu national est décrété à partir de dix heures du soir et les régions avec les pires données de contagion sont isolées.

Selon le nouveau décret qui devrait être signé dans les prochaines heures et qui est en vigueur du 5 novembre au 3 décembre, les musées, expositions et lieux de loisirs seront fermés dans tout le pays, ainsi que les centres commerciaux le week-end et les jours fériés.

En Italie, qui a enregistré aujourd’hui un nombre record de décès dus au COVID-19 depuis mai (353 décès en 24 et plus de 28 mille nouvelles infections), il y aura trois phases de risque qui se traduiront par différents niveaux de restrictions.

Également, France Il s’apprête à instaurer un couvre-feu à Paris et «peut-être» en région parisienne à partir de 21h00 heure locale pour resserrer les confinements déjà en vigueur.

A partir d’aujourd’hui et pendant quatorze jours, Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, est confiné et pratiquement toute l’activité a été paralysée.

Athènes commence ce mardi la fermeture des bars et restaurants, musées, cinémas et théâtre, ainsi que des gymnases et autres centres sportifs.

Incidence du coronavirus et mesures en vigueur

Au cours des quatorze derniers jours, l’incidence cumulée en Europe est menée par Belgique avec un million 837 mille 9 cas et, après, il y a République tchèque (un million 515 mille 6), la Suisse (823 mille 4), la France (799 mille 4) et les Pays-Bas (714 mille 5), tandis que l’Espagne obtient 527 mille 9.

Espagne Il dépasse déjà 1,2 million de cas et ajoute, selon les données d’aujourd’hui, 18 mille 669 nouveaux cas de COVID-19 et 238 décès, jusqu’à 36 mille 495.

Pour sa part, en le Portugal – toujours plus proche d’un nouvel état d’urgence – mercredi un confinement partiel entrera en vigueur pour 70% de la population, y compris les villes de Lisbonne et Porto, un modèle basé sur un «devoir civique» de rester à la maison. .

Et c’est que, comme les autorités de Allemagne, le pic n’est pas encore atteint dans cette nouvelle vague de coronavirus.

Contre cela, l’Allemagne applique dès le premier jour de novembre (et en principe tout au long du mois) des mesures allant de la fermeture des bars et restaurants, gymnases et théâtres, musées et bordels à l’interdiction des voyages touristiques et à la limitation de la réunions.

Justement, en Allemagne, le président algérien, Abdelmedjid Tebboune, est admis au COVID-19 depuis jeudi.

Lui aussi Royaume-Uni prend des mesures et, par conséquent, le gouvernement a arrangé un confinement jusqu’au 2 décembre en Angleterre, bien que les écoles, les universités, les pharmacies et les supermarchés gardent leurs portes ouvertes.

Soutien à l’économie et à l’emploi

Hormis le strictement sanitaire, l’économie et l’emploi sont deux des paramètres les plus touchés par cette deuxième vague de coronavirus en Europe.

Compte tenu de cela, le président de l’Eurogroupe, Paschal Donohoe, a souligné lors d’une réunion par visioconférence que le Union européenne (UE) a “de nombreuses mesures” pour soutenir l’économie, l’emploi et les revenus grâce à certaines décisions prises à l’époque pour anticiper une nouvelle attaque du COVID-19.

En juillet dernier, les dirigeants communautaires ont convenu d’un fonds de relance de 750 milliards d’euros, dont la majorité (672,5 milliards d’euros) sera canalisée via le mécanisme de relance et de résilience.

Par ailleurs, en avril, l’Eurogroupe a approuvé un paquet de 540 milliards d’euros de prêts aux pays, aux entreprises et aux travailleurs, dont les 100 milliards du fonds SURE.

Aujourd’hui, les grands groupes de la Eurochambre est parvenu à un accord sur le règlement qui régira le décaissement de la plupart des Fonds de relèvement post-pandémique dans lequel ils demandent de réduire l’obligation d’entreprendre des réformes structurelles et d’atteindre les objectifs budgétaires pour recevoir une aide.

Compte tenu de l’inquiétude croissante que suscite le coronavirus en Europe, un sommet télématique des chefs d’État et de gouvernement de l’UE a été convoqué le 19 novembre.

