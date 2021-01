COVID-19 :

Le système ‘Circula aujourd’hui’ réglemente la mobilité des véhicules privés à Quito jusqu’au 20 janvier. À partir de ces jours, la mobilité pourrait changer ou se maintenir pendant quelques semaines de plus, selon le ministère de la Mobilité. À ce moment, les demandes de sauf-conduit sont suspendues.

À quoi ressemblera la circulation dans la capitale?

La restriction de véhicule est faite à partir du dernier numéro de la plaque d’immatriculation des voitures et des motos. La diffusion est effectuée comme suit:

Lundi, mercredi et vendredi: Plaques terminées en nombres impairs (1, 3, 5, 7 et 9) Mardi, jeudi et samedi: Plaques terminées en nombres pairs (2, 4, 6, 8 et 0) Dimanche: Mobilité libre pour toutes les voitures et motos.

De Lundi à jeudi la restriction est de 05h00 à 20h00. Vendredi et samedi, la restriction est effectuée tout au long de la journée. Pendant ce temps, le dimanche la mobilité est gratuite. Les personnes âgées et les personnes handicapées sont exemptées de ces mesures, même si elles doivent être munies de leurs documents respectifs.

De leur côté, les travailleurs des secteurs essentiels peuvent circuler librement avec leur véhicule, mais ils doivent présenter leur documentation en cas de demande d’un agent de la circulation.