COVID-19 :

Avant le augmentation des cas de COVID-19 en Australie Depuis quelques semaines, l’organisation du premier Grand Chelem de la saison n’entend pas courir le moindre risque en termes de transmission du virus. Ainsi, le major océanique souhaite que tous les joueurs de tennis, le staff technique et le reste des assistants respectent strictement les les protocoles de sécurité qu’ils ont prévus, sinon, les conséquences peuvent être très négatives.

“En plus des amendes maximales de 20 000 USD ou des sanctions pénales, toute violation du protocole pourrait entraîner une ou plusieurs des sanctions suivantes: disqualification de nos tournois, perte de prix en argent, mise en quarantaine prolongée, isolement dans une chambre d’hôtel en bon ordre. par le gouvernement, arrestation et déportation », lit-on dans le communiqué publié ces dernières heures par Tennis Australia, des propos soutenus par Craig Tiley, directeur de la Fédération et de l’Open d’Australie, dans une interview avec The Age.

«Les tournois du Grand Chelem ont un ensemble de règles différent et, surtout, nous sommes très forts dans notre application de ces règles. Les joueurs comprennent que toute infraction serait l’expulsion et le retour à la maison afin que nous puissions protéger tout le monde. Face à la pression de venir à ce tournoi, ce serait une erreur ridicule pour quelqu’un de le faire “, a expliqué Tiley. Après avoir surmonté une période de quarantaine de deux semaines, environ 1200 personnes devraient occuper les installations de Melbourne pendant le déroulement du tournoi. Toutes les précautions seront minimes …