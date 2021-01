COVID-19 :

Alors que annulations et reports continuer sans contrôle pour une raison ou une autre, en raison d’une pandémie ou de la neige, dans les sports les plus divers, handball, futsal, cyclisme, basketball ou football, des circuits de tennis professionnels ont été abrités un calendrier atypique et dans des conditions strictes pour avancer vers son premier Grand Chelem de l’année: l’Open d’Australie, qui se tiendra trois semaines plus tard que prévu, du 8 au 21 février. Le tennis est déjà en cours avec trois compétitions à l’unisson, deux de l’ATP, Delray Beach et Antalya, et un de la WTA, Abu Dhabi, qui couronneront les trois premiers champions de la saison 2021 ce mercredi 13. Dans le même temps, ils sont également en compétition les phases préliminaires de l’Australie, qui ont été prises en dehors de votre pays, à Doha et Dubaï, afin de ne pas interférer avec le protocole sanitaire rigide auquel les joueurs de tennis seront soumis. Les autres sont préparés à leur place habituelle: Rafa Nadal, par exemple, s’entraîne à son Académie avec Roberto Bautista, l’un des joueurs qui commence généralement le cours plus fort.

Quelques jours après ces tournois, entre le 15 et le 17 janvier, les participants de l’Open arriveront à Melbourne et Adélaïde faire face à une quarantaine de deux semaines, enfermé dans des hôtels, mais avec un minimum de permis de formation. Les conditions sont obligatoires sous avertissement de sanctions administratives et pénales sévères. Si vous n’acceptez pas, vous restez chez vous, ce qu’il semble avoir fait Roger Federer, selon des informations confirmant que sa libération était pour des raisons familiales et non pour sa blessure. En retour, Melbourne accueillera deux événements précédents, ainsi que la Coupe ATP, début février, afin que les joueurs de tennis puissent acquérir un rythme compétitif. Une solution très exigeante mais imaginative. L’alternative était de laisser le calendrier vide. Bien pire.