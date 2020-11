COVID-19 :

(CNN espagnol) – Pfizer sollicite une autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration américaine, la FDA, pour l’utilisation de son vaccin contre le coronavirus.

La société pharmaceutique et BioNTech ont déclaré la semaine dernière que leur vaccin était sûr à 95% et qu’il n’y avait aucun problème pour sa sécurité.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta nous explique le processus pour obtenir un vaccin approuvé par la FDA et ce que signifie l’approbation d’urgence.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Les annonces concernant l’obtention d’un vaccin efficace contre le covid-19 ont été très encourageantes ces dernières semaines.

Vaccins contre le coronavirus

D’une part, comme on l’a vu dans l’épisode du 9 novembre, la société Pfizer a annoncé que son candidat vaccin avait atteint, dans son étude de phase 3, une efficacité de plus de 90% pour prévenir l’infection par le nouveau coronavirus.

De même, et que nous avons également décrit dans l’épisode du 16 novembre, la société Moderna a annoncé que son candidat vaccin avait atteint une efficacité de 94,5%.

Plus tard, le 20 novembre, la société Pfizer a déclaré que la dernière analyse de ses données avait révélé que l’efficacité de son vaccin avait atteint 95%. Ils ont également indiqué qu’ils avaient soumis la documentation nécessaire à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour obtenir l’autorisation d’utiliser en urgence leur candidat vaccin.

Le même jour, la FDA a annoncé qu’elle convoquait un comité consultatif pour discuter des données scientifiques soumises par Pfizer.

Pourquoi la FDA est-elle celle qui approuve une autorisation d’urgence?

N’oubliez pas que la FDA est l’entité gouvernementale chargée de protéger la santé publique aux États-Unis. L’agence garantit la sécurité et l’efficacité des médicaments, produits biologiques et dispositifs médicaux à usage humain et vétérinaire.

Il est important de comprendre que ce ne sont pas les fonctionnaires de la FDA qui décident généralement de l’efficacité des médicaments ou des dispositifs médicaux qu’ils évaluent.

Afin d’obtenir une plus grande transparence et un poids scientifique dans ses décisions, la FDA convoque des groupes d’experts américains et internationaux pour l’aider à prendre ses décisions finales.

Ces groupes consultatifs, comme celui qui se réunira le 10 décembre pour analyser les données du candidat vaccin Pfizer, se réunissent pendant un ou plusieurs jours pour examiner en détail toute la documentation envoyée par la société requérante.

Cet examen des données par des scientifiques indépendants est un point fondamental pour assurer au public que les médicaments ou les dispositifs approuvés reposent sur une base scientifique solide.

L’autorisation d’urgence du vaccin

Dans ce cas, l’enjeu est l’autorisation d’urgence du candidat vaccin. En termes simples, cela signifie que, parce que nous sommes dans une situation d’urgence – c’est-à-dire une pandémie -, l’utilisation du vaccin peut être autorisée plus rapidement.

Cette rapidité ne signifie pas que le processus est écourté et qu’un produit qui n’est pas correctement étudié sera autorisé.

Rappelons que – comme Pfizer l’a mentionné dans son communiqué de presse du 20 novembre – la phase 3 de son étude sur les vaccins a montré que 170 cas de covid-19 sont survenus parmi les plus de 43 000 volontaires.

La moitié de ces volontaires ont reçu le vaccin et l’autre moitié du placebo.

Parmi ceux-ci, seulement 8 se sont produits chez les personnes qui ont reçu le vaccin et 162 chez celles qui ont reçu le placebo.

Ce sont les données que les experts examineront. Ils détermineront la force scientifique de l’étude et décideront si le vaccin peut être utilisé en urgence chez l’homme.

Le cas de l’hydroxychloroquine

Il est également important de se rappeler, comme pour l’hydroxychloroquine, que l’autorisation d’urgence peut être retirée si des études ultérieures révèlent que les preuves scientifiques ne sont pas solides.

L’hydroxychloroquine a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en mars et a été retirée en juin.

Nous ne savons pas encore combien de temps les experts du comité consultatif prendront pour décider d’accorder ou non l’utilisation d’urgence du candidat vaccin Pfizer.

Ce que l’on sait, c’est qu’immédiatement l’autorisation est obtenue, le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination du CDC déterminera qui sont les premiers à recevoir le vaccin aux États-Unis.

À cet égard, l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis a publié le 2 octobre ses recommandations sur ce qui devrait être l’ordre de priorité de la vaccination contre le covid-19.

Qui aura la priorité pour recevoir le vaccin?

Premièrement, il y a les travailleurs de la santé de première ligne dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers ou ceux qui fournissent des soins à domicile, ceux qui travaillent dans les services de santé, tels que les transports et les services environnementaux, et les premiers intervenants.

Les personnes de tout âge atteintes de maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques graves et la drépanocytose, qui les exposent à un risque significativement plus élevé de maladie grave ou de décès par COVID-19, sont également prioritaires.

Plus tard, au fur et à mesure que de nouveaux vaccins seront produits – et Moderna, qui est également sur le point de demander l’utilisation d’urgence de son vaccin à la FDA – seront vaccinés, le reste de la population sera vacciné.

En résumé, nous sommes sur le point d’avoir les premiers vaccins contre le covid-19, mais rappelons-nous que le vaccin ne sera qu’un élément de plus dans le contrôle de la maladie. L’utilisation du masque, le maintien de la distance physique et le lavage des mains devraient se poursuivre pendant longtemps.

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Dr Elmer Huerta via Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur CNNE.com/coronaviruspodcast pour tous les épisodes de notre podcast «Coronavirus: Reality vs. Reality». fiction”.