COVID-19 :

Fauci compare le covid-19 à la “grippe espagnole” 0:59

. – Nous savons tous à quel point nous nous sentons mieux après une bonne nuit de sommeil. Il s’avère que le sommeil peut être vital pour nous armer dans la lutte contre la grippe et la covid-19.

Les professionnels de la santé recommandent aux gens de s’assurer de se faire vacciner contre la grippe cette année, en partie parce que certains symptômes de la covid-19 et de la grippe sont similaires. Le vaccin contre la grippe réduit le risque que vos symptômes (si vous tombez malade) soient dus à la grippe.

Pour que le vaccin antigrippal soit efficace, le spécialiste du sommeil Matthew Walker, auteur à succès de “Why We Sleep”, a déclaré à Christiane Amanpour de CNN que la pratique d’une “bonne hygiène du sommeil” est importante.

Ne pas dormir suffisamment la semaine précédant le vaccin contre la grippe peut entraîner la production de moins de 50% de la réponse normale en anticorps, une réaction qui rendrait le vaccin antigrippal largement inefficace, lui a dit Walker. à Amanpour. Walker se spécialise dans la relation entre le sommeil et la santé humaine à l’Université de Californie à Berkeley.

Pourquoi est-il important de bien dormir? 3:23

Walker a cité une étude de 2002 publiée par le Journal of the American Medical Association. Et une étude de 2020 dans l’International Journal of Behavioral Medicine confirme ces résultats. Cela suggère que dormir une nuit avant la vaccination pourrait être essentiel à l’efficacité du vaccin.

Le Walter Reed Army Research Institute mène des études en cours sur la relation entre le sommeil et l’immunité et des études futures prévues pour étudier le sommeil et l’efficacité du vaccin.

Pour Walker, des tests comme celui-ci pourraient représenter une avancée décisive pour notre résistance au coronavirus. “Nous devons donc étudier s’il existe la même relation entre le sommeil et une vaccination réussie contre le covid-19, car si c’est le cas, cela pourrait également changer les règles du jeu”, a-t-il déclaré.

Le sommeil renforce notre système immunitaire

Le manque de sommeil ne réduit pas seulement l’efficacité du vaccin contre la grippe. C’est parce que votre corps se répare et se rétablit au niveau cellulaire pendant que vous dormez.

“Les personnes qui dorment moins de sept heures sont trois fois plus susceptibles d’être infectées par le rhinovirus ou le rhume”, a déclaré Walker. “Nous savons que les personnes qui dorment cinq heures ou moins par nuit sont 70% plus susceptibles de contracter une pneumonie.”

Nous sommes censés dormir entre sept et dix heures chaque nuit, selon l’âge. Une variété de problèmes de santé, y compris les sautes d’humeur, la paranoïa, la dépression, l’hypertension artérielle, un système immunitaire affaibli, un gain de poids et une diminution de la libido, ont été associés à un mauvais sommeil dans les études. Il est également lié à un risque accru de certains cancers, de démence, de diabète, d’accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires.

Dormir régulièrement moins que la quantité recommandée pourrait même doubler le risque de mourir prématurément, selon une étude longitudinale menée auprès de 10 308 fonctionnaires britanniques. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui réduisaient leur sommeil à sept à cinq heures ou moins par nuit étaient presque deux fois plus susceptibles de mourir de toutes causes, mais surtout de maladies cardiovasculaires.

Ces conseils vous aideront à passer une bonne nuit 1:53

Est-il difficile de dormir à ce moment?

Il peut être difficile de bien dormir à ce moment. Une augmentation du nombre de personnes dormant mal pendant la pandémie a été signalée. Une étude de la Kaiser Family Foundation a révélé que 36% des Américains ont déclaré avoir des difficultés à dormir cet été en raison du stress causé par la pandémie.

Il est clair, a déclaré Walker, que l’instabilité économique et l’anxiété face à la contraction du virus ont considérablement contribué à une augmentation des perturbations du sommeil.

Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Le sommeil de certaines personnes a en fait légèrement augmenté, a déclaré Walker.

Une enquête menée par l’Université Monash à Melbourne, en Australie, a suggéré pourquoi cela pourrait être le cas. Les premiers résultats recueillis par environ 1 600 personnes de 60 pays ont montré que 42% ont déclaré qu’ils dormaient mieux, signalant un comportement veille-sommeil plus conforme à leur horloge biologique. Ces résultats seront publiés plus tard cette année.

Avec une deuxième vague à l’horizon et la «nouvelle normalité» de nos routines à la maison, beaucoup de gens n’ont plus besoin de se lever tôt pour aller travailler ou de lever les enfants tôt de l’école. “S’il y a de la flexibilité, les gens commencent à se rapprocher de leurs tendances naturelles”, a déclaré Walker.

Si vous avez du mal à dormir, voici quelques mesures à prendre. (Cela vaut la peine de consulter votre médecin si vous vous inquiétez pour votre sommeil.)

Avez-vous besoin de plus de sommeil? Suivez ces recommandations

Vous pouvez entraîner votre corps pour un sommeil plus réparateur en quelques étapes clés:

Assurez-vous que votre lit et vos oreillers sont confortables et que la pièce est fraîche – 15-20 degrés Celsius est préférable. Ne travaillez pas et ne regardez pas la télévision dans votre chambre, donc votre cerveau sait que votre chambre est uniquement pour dormir. Évitez le café, le thé et autres stimulants après 15 heures et les aliments gras avant le coucher. Éliminez la lumière bleue des téléphones portables ou des ordinateurs portables et de toutes les lumières au coucher (et assurez-vous également que les sons sont désactivés). Utilisez des bouchons d’oreille ou une machine à bruit blanc si vous en avez besoin (mais vous pouvez également obtenir un effet de bruit blanc avec un humidificateur ou un ventilateur) Recherchez une bonne exposition à la lumière naturelle pendant la journée car cela vous aidera à réguler votre rythme circadien et votre routine du coucher. Prenez une douche ou un bain chaud, écoutez de la musique douce, lisez un livre, méditez ou faites de légers étirements.