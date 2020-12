COVID-19 :

. – Alors que les États-Unis approchent des 15 millions d’infections signalées au COVID-19, ils ajoutent le nombre de cas à son rythme le plus rapide à ce jour, et les responsables se précipitent également pour augmenter les protocoles de vaccination.

Les métriques de coronavirus à tous les niveaux ont augmenté. En cinq jours depuis le 2 décembre, les États-Unis ont ajouté plus d’un million de nouveaux cas, portant le total à plus de 14,9 millions, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le pays a également signalé 15658 décès au cours des sept derniers jours, ce qui en fait la semaine la plus meurtrière du coronavirus depuis avril.

Et pour le sixième jour consécutif, plus de 100 000 personnes reçoivent un traitement contre le virus dans les hôpitaux du pays.

“Nous allons probablement commencer à voir le pire de ce que cela signifie quand il y a des gens qui voyagent et se rassemblent dans des environnements apparemment innocents”, a déclaré Fauci à CNN lundi. “La situation est que maintenant que nous entrons dans Thanksgiving dans la saison des fêtes, ce sera un défi.”

Alors que les États-Unis se préparent à une vague de cas pouvant résulter de Noël et de Hanoukka en plus du pic potentiel de Thanksgiving, les responsables intensifient leurs efforts pour distribuer les vaccins candidats Pfizer et Moderna qui sont en attente d’autorisation. utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA).

Malgré les défis de production et de distribution, des dizaines de millions d’Américains seront vaccinés d’ici le 20 janvier, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar dans une interview avec Axios diffusée lundi.

“ Si le pire arrive, les hôpitaux ne pourront pas traiter ” les patients

Alors que les impacts du virus se déplacent à travers les États-Unis, les chefs d’État gèrent la pression exercée sur leurs systèmes hospitaliers.

À partir de vendredi, les hôpitaux du Massachusetts réduiront les procédures électives pour libérer du personnel et des lits pour l’augmentation des cas de coronavirus, a déclaré lundi le gouverneur Charles Baker.

“Vous pourriez voir nos taux de tests positifs cesser d’augmenter” avant les vacances, a-t-il déclaré. “Et après environ cinq à dix jours, qui est la période d’incubation typique après Thanksgiving, ils ont décollé comme une fusée.”

La Pennsylvanie est également dans une situation de plus en plus «désastreuse» en ce qui concerne les lits d’hôpitaux, a déclaré lundi le gouverneur Tom Wolf. La secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, le Dr Rachel Levine, a déclaré que les patients étaient déjà détournés vers d’autres établissements car les salles d’urgence sont pleines.

«Si le pire se produit, les hôpitaux ne pourront pas traiter tous les résidents malades de Pennsylvanie», a déclaré Wolf. “Ils seront forcés de refuser les personnes qui ont besoin d’un traitement, et cela signifie que davantage de Pennsylvaniens mourront.”

Et en Arizona, où 92% des lits de soins intensifs sont occupés, près de la moitié des lits sont remplis de patients atteints de coronavirus, selon le département des services de santé de l’Arizona.

Dans le Kentucky, pendant ce temps, le gouverneur Andy Beshear a annoncé qu’il ne prévoyait pas d’étendre les restrictions de repas en personne pour les bars et restaurants qui expirent le 13 décembre, ce qui signifie qu’ils reviendront à 50% de leur capacité le lendemain.

Le gouverneur a ajouté que lorsque les restaurants et les bars reviennent au service domestique, ils doivent être «militants» quant aux mandats de porter des masques.

Recrutement pour vacciner aux États-Unis pendant les vacances

Les responsables espèrent distribuer la première vague de vaccins, dont il a été recommandé de donner aux personnes âgées et aux travailleurs de la santé ce mois-ci, et bien que les candidats vaccins n’aient pas encore été approuvés, des efforts sont en cours pour les distribuer et les administrer rapidement.

Le système hospitalier Mount Sinai de New York a commencé à recruter des personnes pour vacciner ses travailleurs de la santé pendant la saison des vacances, a déclaré Susan Mashni, vice-présidente et directrice des pharmacies du système de santé du Mont Sinai, à CNN.

En plus des infirmières, des pharmaciens et des personnes qui administrent actuellement des vaccins contre la grippe, ils communiquent avec des pharmaciens et des infirmières internes, ainsi qu’avec des étudiants en médecine et des résidents.

Le système prévoit d’administrer le vaccin de Pfizer dans des «capsules», en utilisant des murs et des baies de fortune dans les halls des hôpitaux, et d’échelonner les vaccinations parmi les employés en prévision des effets secondaires.

Il n’est pas encore clair si ceux qui ont déjà eu le COVID-19 et qui ont des anticorps devraient faire partie des personnes qui recevront un vaccin, a déclaré Azar lundi.

“C’est quelque chose dont la FDA n’a pas parlé et le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) n’a pas encore parlé en termes de conseils”, a déclaré Azar lors d’un entretien avec NBC.

Les vacances pourraient conduire à une “ période vraiment sombre ” pour le covid-19

Les experts de la santé ont averti avant Thanksgiving que les Américains devraient se rassembler virtuellement au lieu de s’exposer à des risques. Mais des millions de personnes sont encore passées par les aéroports pour rencontrer leurs amis et leur famille en personne.

La flambée du jour de Thanksgiving pourrait commencer à se manifester la semaine prochaine, a déclaré Fauci, car il faut généralement environ deux semaines et demie à partir du moment de l’événement pour que de nouveaux cas de test positifs et d’éventuelles hospitalisations se produisent.

“Le problème est que l’augmentation potentielle se produira au début de Noël et de Hanoukka”, a-t-il déclaré.

Si les Américains voyagent et propagent le virus au cours des prochaines vacances, “la mi-janvier pourrait être une période vraiment sombre pour nous”, a déclaré Fauci.

«C’est tellement naturel de penser que lorsque j’invite la famille et les amis pour les vacances, Noël et Hanoukka, vous entrez dans la maison et enlevez votre masque parce que vous mangez et buvez. Et vous ne réalisez pas qu’il peut y avoir quelqu’un que vous connaissez, que vous aimez, c’est-à-dire un ami, un membre de la famille, qui va parfaitement bien sans aucun symptôme, et pourtant ils ont été infectés dans la communauté et emmenés vers cette petite réunion que vous avez maintenant chez vous », dit-il.

