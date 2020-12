COVID-19 :

La Noël 2020 Ce sera différent des années précédentes en raison de la pandémie de Covid-19. Le 2 décembre, le gouvernement de Pedro Sánchez a établi un plan de Noël pour tous les territoires, en général. Cependant, les communautés peuvent restreindre davantage les règles sur leur territoire, et certaines l’ont déjà fait. Le plan de Noël de l’exécutif établit que la veille de Noël (24 décembre), Noël (25 décembre), le réveillon du nouvel an (31 décembre) et le réveillon du nouvel an (1er janvier), un maximum de dix personnes, enfants compris, peuvent se réunir. Bien qu’il n’y ait aucune obligation, il est recommandé qu’ils soient membres d’au plus deux groupes de coexistence.

Aussi, déterminez que entre le 23 décembre et le 6 janvier Vous pouvez quitter les communautés autonomes pour visiter des parents ou des amis. Quant au couvre-feu, les 24 et 31 décembre, il est prolongé jusqu’à 1h30 du matin, mais uniquement pour rentrer chez soi.

Andalousie

La Junta de Andalucía permettra les déplacements entre les provinces, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté, pour le regroupement familial et les proches. jusqu’au 10 janvier.

Aragon

En Aragon, du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier, les citoyens ne peuvent entrer et sortir de la communauté que pour rendre visite à des proches, pas des amis proches. Les déplacements entre les provinces sont également autorisés.

Asturies

Pour l’instant, les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 6 janvier, jusqu’à 10 personnes pourront se rencontrer à domicile, bien que le gouvernement régional évalue réduire le nombre maximum de convives à six. Les Asturies vous permettront également d’entrer et de sortir de la communauté pour vous retrouver en famille ou entre amis.

Baléares

À Majorque, seuls six personnes au maximum peuvent se réunir pour le dîner la veille de Noël deux unités d’habitation, qui peuvent être des parents ou des amis proches. Les îles Baléares permettront également de voyager en dehors de son territoire à Noël.

les îles Canaries

Aux îles Canaries, l’île de Tenerife a les mesures les plus strictes: périmètre fermé, de sorte que vous ne pouvez pas entrer ou sortir pour rendre visite à des parents et amis, et les rassemblements de Noël ne seront que pour quatre personnes et jusqu’à trois unités d’habitation, bien que la limite soit portée à six les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier.

Cantabrie

Les Cantabres pourront entrer et sortir de la communauté pour aller à rendre visite à des parents et amis, ainsi que de se déplacer dans la région.

Casilla La Mancha

En principe, Castilla La Mancha sera une autre des communautés qui permettent l’entrée et la sortie de son territoire pour visiter des parents ou des amis. Cependant, le gouvernement régional se réunira le 22 décembre et pourrait appliquer des règles plus restrictives afin de Bonne nuit.

Castille et Leon

Castilla y León permettra entrées et sorties de la communauté rendre visite aux membres de la famille entre le 23 et le 26 décembre, le 30 décembre et le 2 janvier et les 5 et 6 janvier. Les voyages ne sont pas autorisés pour rencontrer des proches.

Catalogne

En Catalogne, vous pouvez entrer et sortir de la communauté, pour rendre visite à la famille et aux amis. Sur le territoire, les citoyens peuvent se déplacer dans votre région, et laissez-le seul pour vous regrouper avec des parents ou des amis.

Ceuta

Ceuta permettra également l’entrée et la sortie de son territoire pour visites à des parents et amis à Noël.

Communauté valencienne

La Communauté valencienne est celle qui a imposé les mesures les plus strictes. je sais ferme le périmètre, de sorte que les entrées ou sorties pour rendre visite à des parents ou amis ne seront pas autorisées. De plus, à Noël, les réunions seront d’un maximum de six personnes, enfants compris.

Galice

En Galice, vous pouvez entrer et quitter la communauté pour rendre visite à des parents et amis.

La Rioja

À La Rioja, les dates pour pouvoir entrer et sortir de la communauté à rencontres en famille ou entre amis Ils sont: du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier.

Madrid

La Communauté de Madrid autorisera les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire pour rencontrer famille et amis. Les 24, 25 et 31 décembre et les 1er et 6 janvier, ils peuvent se rencontrer six personnes d’un maximum de deux groupes de coexistence.

Melilla

Dans Melilla, vous pouvez entrer et quitter la communauté pour rendre visite à la famille et aux amis à Noël.

Murcie

Murcie permettra également mouvements interterritoriaux pour la réunification avec parents et amis.

Navarre

En Navarre il faudra justifier les déplacements avec une déclaration responsable lors de l’entrée ou de la sortie de la communauté pour rendre visite à des parents ou des proches.

Pays Basque

Comme la Navarre, le gouvernement basque établit que le voyage doit être justifié par un déclaration responsable lors de l’entrée ou de la sortie de la communauté pour rencontrer de la famille ou des amis.