COVID-19 :

Quand la lumière était déjà visible au bout du tunnel avec l’arrivée des vaccins et les premières campagnes de vaccination, la détection d’une nouvelle souche au Royaume-Uni a déclenché des alarmes. De nombreux pays ont déjà annulé leurs vols avec les îles britanniques et le Premier ministre a fermé Londres afin de contenir cette nouvelle mutation du coronavirus. Et si cela ne suffisait pas, ce même mercredi la présence d’une deuxième souche de COVID a été annoncée, les deux mutations «plus contagieuses» que celle qui a déclenché la pandémie en mars dernier.

Avec l’apparition de cette nouvelle souche, rapportée il y a une semaine, beaucoup s’interrogent sur l’efficacité des vaccins contre les nouvelles mutations, qui arrivera en Espagne ce week-end. En fait, notre pays mettra la première de ces doses dimanche prochain, à Guadalajara. Un rapport de l’Illustre Collège Officiel des Médecins de Madrid (Icomem), publié ce lundi, souligne que “malgré la forte efficacité attendue” des doses, “Il faudra beaucoup de temps pour atteindre le taux estimé de population immunitaire pour faire tomber la pandémie.”

Un fait qui n’a rien d’étonnant, puisque le ministre de la Santé, Salvador Illa, avait déjà souligné que l’arrivée des vaccins en Espagne n’était que «le début de la fin», mais que nous devons continuer à être également responsables, en même temps que nous continuons à nous conformer aux mesures sanitaires imposées par les différents gouvernements autonomes.

La nouvelle souche n’affecterait pas l’efficacité des vaccins

Malgré l’apparition de nouvelles souches et les doutes qui se créent autour des vaccins, plusieurs experts consultés pour cette étude indiquent que l’apparition de ces mutations ne devrait pas trop affecter leur efficacité, du moins à court terme. “En principe, nous pensons que cela ne devrait pas trop affecter”explique le docteur Marcos Lopez, Président de la Société espagnole d’immunologie (SEI), sur la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni.

“C’est une mutation dans le domaine de la protéine de pointe (ou spicule), c’est vrai, et les vaccins sont dirigés contre cette protéine, mais lorsque nous vaccinons nous induisons une réponse polyclonale dans laquelle nous allons générer des anticorps et des cellules toujours dirigés vers des régions différentes de cette protéine », ajoute-t-il.

López insiste sur le fait que «Il est peu probable et moins à court terme» que cette nouvelle souche affectera l’efficacité des vaccins déjà disponibles. «Les vaccins Pfizer et Moderna capturent toute la longueur de la protéine. J’aurais dû muter trop de fois et dans trop de zones du pic pour pouvoir les rendre inefficaces », conclut le président de la SEI à propos des vaccins déjà distribués en Europe.

“Ce virus a assez peu muté”

Mais il n’a pas été le seul expert dans la certification de l’efficacité des vaccins. Fernando Rodríguez Artalejo, Professeur et directeur du département de médecine préventive et de santé publique de l’Université autonome de Madrid et membre du comité scientifique COVID de l’Icomem, Il insiste sur le fait qu ‘”il est peu probable que l’efficacité du vaccin soit considérablement réduite”, peut-être un peu, mais “il ne deviendra pas inefficace”. De plus, dans le même rapport, il indique que si les changements sont importants “Vous pouvez réajuster le vaccin comme vous le faites avec le vaccin contre la grippe chaque année.” Pour cette raison, il appelle au calme de toute la population qui reste réticente à recevoir la dose.

“Un autre problème serait qu’avant d’atteindre l’immunité collective les mutations augmentent la sévérité du virus ou le rendent moins sensible aux quelques traitements disponibles. Mais c’est de la spéculation, nous allons surveiller et ce que nous savons, c’est que jusqu’à présent, ce virus a assez peu muté », prédit Rodríguez Artalejo. rien n’indique que ces mutations empêchent le contrôle de l’épidémie tout au long de l’année prochaine […] Les mesures de prévention non pharmacologiques doivent être renforcées, mais j’ai l’impression que la situation n’est pas si grave », ajoute-t-il avec optimisme.

Aemps, attention à toutes les réactions au vaccin

La Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (Aemps) a signalé le développement de un plan de surveillance de la sécurité des vaccins contre les coronavirus à partir de ce dimanche, quand le premier est mis à Guadalajara. Ils attendent de nouveaux effets indésirables qui n’ont pas été reconnus auparavant en raison de leur rareté. Ou ceux qui ne peuvent apparaître exceptionnellement tard, selon l’Agence .. Le système espagnol de pharmacovigilance des médicaments à usage humain (SEFV-H) analysera en permanence les événements indésirables signalés en Espagne.