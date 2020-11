COVID-19 :

Une des voix les plus autoritaires de notre pays pour parler du coronavirus est Margarita del Val, virologue et immunologiste au SCCI. Accordé une interview Samedi au programme La sixième nuit et dans le même analysé la situation actuelle entourant la pandémie.

Selon le possibilité que le vaccin puisse générer des années d’immunité, Del Val a déclaré que attendre pour en savoir plus. Il a également été interrogé par les prochaines dates de Noël et la possibilité d’effectuer un test d’antigène avant les réunions de famille.

“S’ils n’ont pas fait le voyage en été, Je crois que le moment n’est pas de le faire dans le pire hiver, qui est le moment où il y a le plus grand risque de contracter une maladie respiratoire. Les intérieurs sont beaucoup plus problématiques que les extérieurs, le risque est environ dix fois plus élevé s’ils ne sont pas bien ventilés. Et notre les bâtiments ne sont pas préparés à être bien ventilés. Sauf si vous êtes avec les fenêtres ouvertes ou le repas de Noël est fait à l’extérieur “, a-t-il souligné.

Test d’antigène

Sur les tests diagnostiquesDel Val a lancé un avertissement: «Les personnes qui décident de passer un test doivent se souvenir d’une chose très importante. Le test, au moment où c’est fait, s’il est négatif et qu’il s’agit d’un test antigénique, qu’ils vous le donnent en ce moment, eh bien nous pouvons dire peut-être avec quelques heures pendant lesquelles il ne sera pas contagieux. Mais cela va vite, il suffit de se souvenir du cas de la Maison Blanche. Ont été faites test tous les matins et la personne qui a sonné l’alarme est parce qu’elle avait des symptômes cet après-midi et c’est elle qui s’est isolée dans l’avion de retour d’un rassemblement de campagne. Je veux dire, en quelques heures, qu’est-ce un négatif peut même se transformer en symptômes. “

“Donc, un négatif vaut tout au plus dans les heures suivantes auquel on a prélevé l’échantillon. La PCR, qui prend de nombreuses heures pour collecter l’échantillon, n’est même pas bonne pour cela. Ce qui est valable dans ces tests, c’est quand on est positif, mais le négatif l’est pour très peu. Alors soyez très prudent en ayant confiance que je passe un test au début de Noël Et maintenant je vais faire la fête chaque Noël avec tout le monde, avec toute la famille, avec les grands-parents, avec les plus vulnérables, parce que je suis propre. Non. Sois très prudent avec ça, hein? “a prévenu l’expert.