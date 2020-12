COVID-19 :

Il a demandé la prudence avant le pont de la Constitution et il le fait à nouveau une semaine avant le début des vacances de Noël. Margarita del Val a insisté sur les microphones de Cadena SER, lors du programme ‘Hour 14’, pour qu’une grande prudence soit de mise dans les dates à venir, compte tenu notamment de l’entrée en hiver, “la plus dure” selon l’expert, qui pourrait provoquer un fort rebond des données épidémiologiques. “C’est à nous de contrôler la situation maintenant que nous la contrôlons à la fin de l’automne.”, dit le virologue.

Et est-ce que l’augmentation des cas, le résultat des vacances au début du mois, a déjà été notée dans les derniers chiffres. Juste ce week-end L’Espagne a enregistré plus de 21 000 cas, ce qui fait augmenter l’incidence de quatre points par rapport à vendredi, à 193 cas pour 100 000 habitants. En outre, les chercheurs du Conseil supérieur de la recherche scientifique insistent sur le fait que la levée des mesures aggravera la situation. “J’espère que non”, a-t-il ajouté en référence à la troisième vague déjà redoutée de la pandémie.

“Il y a plus de mobilité des personnes, il y a plus de contacts, et le message est envoyé que la situation est sûre, puis nous nous détendons tous un peu, et c’est un problème “dit Del Val pour le prochain Noël, alors il continue d’insister sur la prudence et conseille que les rassemblements sociaux soient limités à ceux qui vivent ensemble. En cas de rencontre avec des personnes qui ne vivent pas ensemble, expliquez que cela doit être dans des lieux ouverts, avec une bonne ventilation, Pour cette raison, il donne comme exemple les promenades en plein air ou les repas dans des maisons séparées.

Pour tous ceux qui continuent d’opter pour des déjeuners ou des dîners en famille pendant ces fêtes de Noël – oui, toujours avec un maximum de dix personnes de deux unités familiales différentes – Margarita Del Val demande “de ne pas échanger de plats et de manger mieux que le dîner pour pouvoir aérer toutes les 15 minutes”. “Moins on se réunit tout au long de Noël, mieux c’est. Tout le monde est très prudent”, ajoute le virologue en guise de message à tous les Espagnols pour les prochaines dates.

L’arrivée du vaccin n’implique pas un assouplissement des mesures

Cependant l’arrivée du vaccin – et conformément à ce que le ministre de la Santé, Salvador Illa, a déjà mis en garde -, l’épidémiologiste de renom insiste sur le fait que ne peut en aucun cas signifier l’assouplissement des mesures sanitaires: «Ne pensons pas que les restrictions vont prendre fin avec l’arrivée du vaccin, ce ne sera que lorsque la vaccination sera très avancée, car pour l’instant on ne sait pas si le vaccin protège contre l’infection, s’il protège les asymptomatiques, s’il protège contre la mortalité, pas seulement contre les symptômes sévères… ».

Par conséquent, jusqu’à ce que la vaccination progresse en 2021 et qu’un grand pourcentage de la population espagnole soit atteint avec les injections, Margarita Del Val, continue de conseiller le lavage des mains, l’utilisation d’un masque – déjà obligatoire pour l’ensemble de 2021 -, le ventilation dans les espaces clos et distance sociale. Maintenir chacune des mesures jusqu’à l’obtention de «l’immunité de groupe» déjà connue en Espagne.

Del Val a également fait une autre annonce sur National Radio: “Ne vous fiez pas du tout, le vaccin ne guérit pas. Ce que fait le vaccin, c’est entraîner notre système immunitaire. Au lieu de lutter de front contre l’infection, cela vous permet de le former plus tôt. “