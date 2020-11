COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a avancé que le ministère de la Santé approuvera demain une commande avec de nouvelles mesures «faire de novembre un mois encore plus sûr». Cela a été transféré en séance plénière de l’Assemblée de Madrid, en réponse à une question du porte-parole du PP, Alfonso Serrano. En ce sens, il a souligné que le gouvernement régional travaille d’une manière qui, selon eux, «donne des résultats» et ainsi ils continueront de le faire.

Plus précisément, ils continueront à promouvoir davantage de campagnes, ils vont plonger dans les mesures puisque “maintenant le froid arrive” et ils doivent faire face à de nouvelles difficultés et ils continueront à augmenter les tests dans plus de parties de la région.

En ce sens, il a insisté sur le fait que ce qu’il faut faire avant tout, c’est «éviter l’enfermement». Ayuso a souligné queLe confinement “déclenche les dépressions”, affectant les enfants en difficulté, tels que ceux atteints du syndrome de Down ou d’autisme, désorientant les personnes âgées et impactant les économies les plus vulnérables.

«Nous ne voulons pas fermer l’activité ou confiner les gens. Nous devons combattre le virus. Il ne s’agit pas d’ouvrir-fermer, d’ouvrir-fermer, mais d’avoir des mesures intermédiaires. On ne peut pas licencier les serveurs, les vendeurs… Les commerçants et les indépendants paient les locaux, les entreprises paient », a-t-il fait remarquer.

Ainsi, il a insisté sur le fait qu’ils essaieront de parier sur un “terrain d’entente” et de “supporter l’effort de tout pour que Noël arrive bientôt”, dans le but d’améliorer l’économie pendant que la courbe descend.