COVID-19 :

Madrid a enregistré quatre cas de la nouvelle souche super contagieuse de coronavirus en provenance du Royaume-Uni. Les cas sont entrés par l’aéroport de Barajas, de sorte que les mesures de contrôle imposées par le gouvernement social-communiste n’ont pas fonctionné.

Le PP est clair: la faute à la nouvelle souche est entrée en Espagne pour ne pas avoir pris de mesures énergiques. Cela a été dénoncé par la présidente de la Communauté elle-même. Isabel Díaz Ayuso a dénoncé «l’irresponsabilité et l’inaction» de Sánchez pour avoir fait de Barajas «un drain».

«Je veux dénoncer l’irresponsabilité du Premier ministre, Pedro Sánchez, dans ce qui se passe à la fois avec l’aéroport et avec les tests. Je veux dénoncer l’irresponsabilité et l’inaction. Je demande qu’ils se mettent au travail sérieusement et que le président ne se présente pas seulement pour une photo car à la fin les communautés agissent toujours seules “, a déclaré Ayuso de Tolède, avec le président régional du PP, Paco Núñez, lors de la visite qu’ils ont effectuée. aux marchands du quartier de Santa Teresa.

La Communauté de Madrid a pratiquement depuis le début de la pandémie réclamer des contrôles à l’aéroport pour éviter qu’il ne devienne, justement, une crépine de contagions. Enfin, le gouvernement leur a prêté attention il y a un peu plus d’un mois et, selon le PP, les mesures ne sont pas respectées.

Ayuso a exigé “de la fermeté à Barajas, de la fermeté contre le virus, du test et, de cette manière, chacun soit protégé jusqu’à l’arrivée du vaccin” puisque, comme il l’a prévenu, l’arrivée de la souche britannique “affecte toute l’Espagne, pas seulement à la Communauté de Madrid ».

«Il y a plus de six mois, par lettre, lors des conférences des présidents, en personne, j’ai demandé (au président) de faire de l’aéroport de Madrid-Barajas un endroit sûr et maintenant nous savons que la PCR est à peine réalisée, elle se fait dans un des cas aléatoires et contagieux tels que les Britanniques entrent comme une passoire », a souligné Ayuso.

Le président régional a regretté que cette veille de Noël “les familles madrilènes auraient pu se retrouver avec beaucoup plus de tranquillité après avoir fait faire un test d’antigène dans leur pharmacie la plus proche”, chose pour laquelle elles n’ont toujours pas l’approbation “après un mois de demande” et quand “c’est une solution que de nombreux autres pays ont”.

Au cours de sa visite, Ayuso a appris l’inquiétude qu’éprouvent les marchands de Tolède et le fait qu’ils ont demandé «à de nombreuses reprises» une baisse des impôts dans la communauté castillane-manchego.

“S’il y a l’égalité qui doit nous unir, c’est cette faible fiscalité pour que les commerçants et les économies les plus affaiblies puissent progresser plus facilement”, a-t-il déclaré.

De son côté, Núñez a une fois de plus mis Ayuso comme exemple de ce que le gouvernement d’Emiliano García-Page devrait faire en Castille-La Manche, pour lequel il a une fois de plus demandé au président castillan-Manchego de prendre «bonne note» de la manière dont rendre la gestion de la pandémie sanitaire compatible avec la gestion de la crise économique.

Les infections détectées

La Communauté de Madrid a confirmé ce samedi qu’il y a déjà quatre cas confirmés dans la région avec la nouvelle souche du coronavirus en provenance du Royaume-Uni et trois autres sont à l’étude, dont les résultats seront connus entre mardi et mercredi.

C’est entre jeudi et vendredi de la semaine dernière qu’un test antigénique positif a été détecté chez un citoyen qui avait volé du Royaume-Uni. Le lendemain, trois membres de sa famille se sont rendus dans un hôpital présentant des symptômes, où ils ont confirmé le coronavirus par PCR.

Ce même samedi matin, les services de microbiologie du réseau public ont confirmé trois cas de cette même famille (père, mère et sœur), dont le fils, venant du Royaume-Uni par avion en milieu de semaine dernière, serait le cas index . Son positif n’a pas pu être séquencé car un test d’antigène a été effectué.

Il existe un quatrième cas confirmé par séquençage génomique, qui n’est pas lié aux précédents, et qui correspond à un autre passager du Royaume-Uni. Il a atterri à Madrid le 20 décembre. Aucun des quatre cas n’est grave.