COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, et le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ont assisté ce soir dans la cathédrale de Santa María la Real de La Almudena à la messe funèbre en mémoire des 62 médecins madrilènes décédés de Covid. Les funérailles ont été organisées par Illustre Collège Officiel des Médecins de Madrid (ICOMEM). Le président de la Communauté et le maire de la capitale sont arrivés ensemble à la cathédrale. À l’entrée, ils se sont limités à exprimer leur mémoire émotionnelle et reconnaissante aux médecins décédés du Covid à Madrid.

Isabel Díaz Ayuso a souligné que «c’est un hommage sincère à toutes les personnes qui ont mis sa vie à venir et ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour prendre soin de tous les autres ». Pour le président de la Communauté, “il y a beaucoup de professionnels en Espagne à qui nous devons beaucoup, mais surtout tous les agents de santé et les médecins”. Ayuso a rappelé que “grâce à eux et à leur bon travail professionnel aujourd’hui, nous pouvons être à Madrid avec des mesures qui ne nous détendent pas mais qui portent leurs fruits”. Le président régional a demandé à Noël «que ces jours-ci, les gens bénéficient d’un certain mise en garde“Et a exprimé le souhait que” lorsque Noël sera terminé, nous parviendrons bientôt à la guérison “. Avant d’entrer dans les obsèques et les questions des journalistes sur l’absence du ministre Salvador Illa lors de l’inauguration, mardi prochain, de l’hôpital Isabel Zendal, la présidente de la Communauté s’est bornée à dire: «Je souhaite que ce soit. Je l’ai invité pour ça et j’aimerais le voir là-bas ».

De son côté, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a souligné que «pas assez de gratitude dans la ville de Madrid envers la communauté médicale et les agents de santé pour ce qu’ils ont fait ces mois-ci. Pour Martínez-Almeida «tout hommage que nous rendrons sera insuffisant et ce sera, bien sûr, avec tout l’amour, la gratitude et le cœur du monde. Comme Ayuso, Martínez-Almeida a demandé prudence dans la célébration de Noël: “L’un des meilleurs hommages que nous puissions rendre aux médecins et aux agents de santé est de ne pas baisser la garde ce Noël et de ne pas leur donner plus de travail.” Le maire de Madrid a conclu, avant d’entrer dans les obsèques, que “nous sortirons tous de cette situation”.

Cardinal Osoro

Le cardinal archevêque de Madrid, Carlos Osoro, a tenu les funérailles. Avec lui, l’archevêque de Castrense, Juan del Río Martín; l’évêque du diocèse de Getafe, Ginés Ramón García Beltrán; et l’évêque du diocèse d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla.

Dans son homélie, Le cardinal Osoro a souligné que “personne n’est sauvé seul” et que “ce qui s’est passé avec la pandémie montre nos vulnérabilités”. Pour le cardinal archevêque de Madrid «ces médecins dont nous nous souvenons aujourd’hui et pour qui nous prions, nous disent que l’important est de vivre pour les autres et de ne pas oublier cette appartenance commune à laquelle nous ne devons pas échapper». «C’est de l’amour», a-t-il poursuivi, «qui connaît la compassion et la dignité». «La vie aide les autres -il a dit- comment ces médecins dont nous nous souvenons nous ont appris avec leur vie et leur mort. «La douleur, l’incertitude, la peur et la prise de conscience de nos propres limites que cette pandémie a découvertes – a souligné Osoro – nous fait penser que nous devons repenser le sens de notre existence, de notre vie, de notre agenda quotidien et de nos vies. rapports”.

Le cardinal Osoro a également souligné que “la pandémie nous a permis de sauver et de valoriser de nombreuses personnes, compagnons de voyage de notre vie”. «Dans ces moments de douleur, en attendant l’évolution de la pandémie, les effets de la crise, l’arrivée d’un vaccin, le Seigneur – dit Osoro – nous demande de nous demander ce que Jésus a dit à l’aveugle Bartimée: Que veux-tu que je fasse pour toi?». «Prenez la Lumière qui est Jésus-Christ», a-t-il conclu. “Je suis la résurrection et la vie”.

En raison du Covid, la capacité de La Almudena a été limitée. Avec les autorités ont été les les proches des 62 défunts dont on se souvient. Pendant l’acte, le nom de chacun d’eux a été lu. Certains membres de la famille et des membres du Collège des médecins de Madrid ont participé aux lectures et aux pétitions. La musique de la célébration a été interprétée par la chanteuse Teresa Palomar.

Avec le président et le maire, le ministre régional de la Santé a assisté, Image de balise Enrique Ruiz Escudero, et les conseillers adjoints de l’assistance sanitaire et de la santé publique, Juan González Armengol Oui Antonio Zapatero. Aussi, le directeur général du nouvel hôpital Isabel Zendal Nurse, Fernando Palacios, et le gérant de Summa Emergencias 112, Recherche Pablo. Les autorités académiques des facultés des sciences de la santé et les présidents des associations professionnelles y ont également participé, ainsi que des représentants des groupes parlementaires de l’Assemblée et des syndicats médicaux tels qu’Amyts et CESM.