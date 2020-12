COVID-19 :

Après que le Royaume-Uni a annoncé au monde qu’il commencerait à vacciner sa population à la fin du mois de décembre, Bahreïn a annoncé qu’il approuve l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 de Pfizer.

Le royaume insulaire de Bahreïn a déclaré qu’il était devenu le deuxième pays au monde à accorder une autorisation d’utilisation d’urgence. L’agence de presse officielle du pays a fait cette annonce vendredi soir confirmant l’approbation de l’Autorité nationale de réglementation sanitaire (NHRA) du Royaume de Bahreïn, «qui a suivi une analyse approfondie et un examen des données disponibles. effectuées par les autorités ».

Le défi immédiat pour Bahreïn serait les conditions dans lesquelles le vaccin devrait être stocké. Cela doit être stocké et expédié à des températures ultra froides d’environ 70 degrés Celsius. Bahreïn est un pays du Moyen-Orient qui connaît régulièrement des températures estivales d’environ 40 C (104 Fahrenheit) avec une humidité élevée.

Bahreïn n’a fait aucune référence à la stratégie de vaccination ni au nombre de doses qu’il envisage d’acquérir. La seule chose connue pour le moment est que les vaccins seront disponibles pour les groupes les plus exposés aux complications du coronavirus, comme les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques.

Mariam Al Jalahma, directrice générale de la NHRA, a déclaré: «L’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech ajoutera une couche supplémentaire à la réponse nationale du Royaume au COVID-19, qui a placé une priorité élevée sur protection de la santé de tous les citoyens et résidents pendant la pandémie ».

BioNTech, propriétaire du vaccin, a déclaré avoir jusqu’à présent signé des accords pour fournir 570 millions de doses dans le monde en 2021, avec des options pour en fournir 600 millions de plus. Il prévoit de fournir au moins 1,3 milliard en 2021.

Le Royaume de Bahreïn avait déjà accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin chinois fabriqué par Sinopharm et en a inoculé environ 6 000 personnes. Ce vaccin est également utilisé aux Émirats arabes unis.

Avec une population de 1,6 million d’habitants, il a signalé plus de 87 000 cas et 341 décès, selon le gouvernement. Plus de 85 000 personnes se sont rétablies de la maladie COVID-19, causée par le virus.

Le pays arabe devient ainsi le deuxième pays à autoriser le vaccin Pfizer. Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à donner cette nouvelle et a également confirmé qu’il avait engagé 40 millions de doses qui permettront à 20 millions de personnes de se faire vacciner. La vaccination de masse de la population débutera la semaine prochaine et neuf groupes au total devraient avoir la priorité lors de la réception des doses. Le premier sera les personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite médicalisées et le personnel qui s’en occupe.