COVID-19 :

Le coronavirus crée une grave crise sanitaire et économique qui en est la cause ravages dans tous les secteurs de la population. L’un d’eux est le immobilier. Si, depuis le début de 2020, il y a déjà eu une baisse significative des prix de l’immobilier résidentiel en Espagne, la pandémie a exacerbé cette baisse. Selon le réseau immobilier Remax, qui a sondé ses propres agents immobiliers, lLa baisse des prix de location et de vente pourrait être inférieure à 10%, tandis que la baisse des opérations pourrait atteindre 20%.

Le portail immobilier flats.com indique que cette baisse est principalement due à l’historique destruction d’emplois qui a été généré à la suite de la pandémie. Les familles ont vu leurs revenus diminuer, de sorte que les décisions d’achat sont bloquées et la demande a considérablement baissé, faisant cesser de stresser les prix. Comme conséquence, de nombreux investisseurs profitent de cette situation pour contrer l’offre avec des baisses comprises entre 15% et 20% sur le prix de départ, ce que tous les vendeurs ne sont pas prêts à accepter.

En revanche, alors que la demande diminue, l’offre augmente considérablement. Le COVID-19 est particulièrement mortel chez les personnes âgées. Beaucoup sont morts de cette maladie et les propriétés qu’ils possédaient sont passées entre les mains de leurs héritiers, qui essaient de les vendre rapidement pour obtenir une somme d’argent importante pour apporter un certain soulagement en ces temps économiques difficiles. Par conséquent, le prix de ces propriétés sera abordable pour conclure la vente le plus rapidement possible. Dans la même ligne, entrepreneurs possédant des propriétés dont les entreprises ont été touchées par la pandémie, ils essaient d’obtenir rapidement des liquidités mettre en vente des propriétés qui servent désormais de coussin financier.

Évolution des prix

Selon le évolution des prix en Espagne, on peut observer que ces ont tendance à régulariser. “Les prix ont réagi lentement pendant la période estivale, enregistrant des coupes douces, mais aussi des hausses subtiles», Explique Ferran Font, directeur d’Estudios de piso.com.

En fait, sur la base du rapport mensuel des prix de vente de votre entreprise, le prix moyen des logements d’occasion en Espagne a augmenté de 0,44% en août par rapport à juillet et 0,86% par rapport à août de l’année dernière. Cette hausse, selon Font in elEconomista, est due à l’augmentation de l’offre sur certains marchés, «où une partie des appartements touristiques en location a été transférée vers le marché de la vente».

Par rapport à août 2019, des pointes plus frappantes dans le domaine de les communautés autonome s’est produit en Navarre (4,87%), les îles Canaries (4,23%) et Baléares (3,61%), en enregistrant le des réglages plus intenses dans Castilla La Mancha (-3,13%), La Rioja (-2,22%) et Murcie (-1,59%). En ce qui concerne la les provinces, Les augmentations majeures d’une année à l’autre, ils ont été enregistrés Santa Cruz de Tenerife (6,39%), Huelva (6,13%) et Teruel (5,94%).

Pour leur part, descentes plus raides étaient en Lugo (-12,63%), Jaen (-7,11%) et Zamora (-6,96%). En ce qui concerne la capitaux Province, téléversements le plus fort d’une année sur l’autre a été Donostia-Saint-Sébastien (9,57%), Palma de Majorque (8,30%) et Bilbao (7,44%). Le plus ils sont descendus étaient Cordoue (-5,82%), Teruel (-5,48%) et Jaen (-4,81%).