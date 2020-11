COVID-19 :

Les masques chirurgicaux changent et leur prix maximum est de 0,72 centimes. Après plusieurs semaines de polémique et en attendant la décision du gouvernement d’établir un nouveau prix en masques, enfin, ce jeudi la Commission interministérielle des prix des médicaments (CIPM) a fixé un nouveau chiffre maximum pour vendre des masques chirurgicaux à dans tous les établissements en Espagne.

La remise est de 25% par rapport au prix établi en mai, avec le début de la désescalade dans tout le pays. Par conséquent, il passe du prix initial de 0,96 centime établi par le gouvernement à 0,72, c’est-à-dire 24 cents de moins. La mesure est déjà entrée en vigueur, même si tout laisse à penser qu’elle ne le sera que pour quelques jours.

Et, malgré cette baisse, qui maintient également 21% de TVA sur les masques, le gouvernement central a promis de baisser cette taxe à 4%, Sur les traces d’autres pays européens comme le Portugal, où l’on peut même acheter des packs de 20 masques au prix de 1,74 euros, bien moins cher qu’en Espagne.

La décision sur la réduction de la TVA est attendue mercredi prochain. Le Conseil des ministres prévoit de baisser la TVA lors de sa réunion de mardi prochain, de sorte que la TVA sur les masques passera de 21% à 4% juste un jour après l’annonce de la mesure. La Santé est en train de rédiger une résolution sur le prix maximum des masques chirurgicaux qui sera publiée dans la BOE “en début de semaine”. Ainsi, la réduction de TVA sera déjà appliquée avec 0,72 centimes par unité.

Différences avec les masques hygiéniques

Depuis que l’utilisation obligatoire des masques a été établie, on a insisté sur le fait que les chirurgicaux sont les plus appropriés pour lutter contre le virus. Il est utilisé chez les personnes symptomatiques ou asymptomatiques et sa durée est de quatre heures. Ils filtrent l’air et retiennent les gouttelettes que l’on expulse en toussant ou en éternuant, c’est pourquoi c’est le meilleur système de protection pour tout le monde autour de nous.

Cependant, les masques hygiéniques ont également gagné du terrain dans cette pandémie. Ils peuvent être réutilisables ou à usage unique. Ils ne servent que des personnes en bonne santé et il est essentiel qu’ils passent les normes de qualité établies par l’Union européenne avec les références UNE 0064 et 0065 pour certifier leur efficacité contre le virus. Ceux à usage unique devraient être supprimés une fois que nous les avons supprimés, bien que leur utilisation pendant plus de quatre heures ne soit pas recommandée. Dans le cas de ceux réutilisables, le nombre de lavages qui peuvent être effectués sur le produit avant qu’il ne perde son efficacité doit être précisé.