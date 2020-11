COVID-19 :

La Cavalcade des mages tenue le 5 janvier C’est l’un des plus beaux moments de Noël car des milliers d’enfants regardent avec enthousiasme ceux qui leur apporteront tous les cadeaux qu’ils ont demandés. Cependant, en 2021, le défilé sera également marqué par la pandémie COVID-19. Le gouvernement affirme dans un projet qui comprend les mesures pour les festivités que cet acte représente un situation «de risque élevé de transmission en raison du nombre élevé de participants, de l’intensité du contact et de la difficulté à atténuer les risques associés », donc conseiller “de ne pas organiser ce type d’événement”.

En fait, plusieurs municipalités les cavalcades ont été annulées, comme Madrid, Alicante, Saragosse, Saint Sébastien ou Séville. Au total, 32 villes espagnoles ont déjà pris cette décision, selon Newtral.es. Cependant, José Luis Martínez Almeida, maire de Madrid, a annoncé il y a quelques jours que les mages seraient présents “physiquement” dans la capitale dans la nuit du 5 janvier.

D’autres lieux, en revanche, ont choisi de rechercher des alternatives, parmi lesquelles équitation statique, gardant les mages dans un point fixe de la ville afin que les familles puissent aller ou venir aux maisons distribuer des bonbons, si les autorités sanitaires le permettent. C’est le cas des villes comme Lleida, Castellon, Vigo ou Baeza. Dans le cas de Vigo, les flotteurs, ainsi que d’autres attractions, seront installés dans la voie centrale de l’Avenida de Castelao et seront activés allées clôturées pour les familles à marcher avec des enfants, à environ six mètres des Trois Rois. En outre, aucun bonbon ne sera distribué des flotteurs, bien que le remise en main propre de petits colis, comme détaillé par le Faro de Vigo.

Cavalcades diffusées à la télévision

Barcelone Cette 2021 restera également sans son défilé des Mages, mais les enfants pourront voir à la télévision l’arrivée par mer de Leurs Majestés de l’Est à bord du Pailebot Santa Eulàlia. Ensuite, ils feront un petit tour de la côte barcelonaise jusqu’à atteindre Dock du forum, où le maire vous recevra, Ada Colau pour eleur donner les clés de la ville et garantir la distribution des cadeaux tout au long de la nuit. De plus, un espace sera aménagé dans le Forum pour préparer la livraison de cadeaux pendant la nuit des rois, quelque chose qui sera également télévisé pour la première fois de l’histoire. Ainsi, les plus petits ne manqueront aucune étape de Melchor, Gaspar Oui Balthazar et gardez votre illusion intacte.