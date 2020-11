COVID-19 :

Le Dynamo Kiev a atterri lundi à Barcelone avec 13 victimes, dont 9 à cause du COVID, et en attendant l’analyse PCR que leurs joueurs passeront ce mardi à l’hôtel W de Barcelone à partir de 10h00. Les Ukrainiens ont voyagé avec 19 joueurs, 13 de la liste A et six de la liste B (y compris les trois gardiens de but). Cela établit le protocole établi par l’UEFA pour la saison 2020-2021. Plus précisément, il le fait dans l’annexe J, consacrée à la question du Covid-19.

La section J.2.1 établit que “Si au moins 13 joueurs de la liste A (dont au moins un gardien de but) sont disponibles, le match doit se poursuivre à la date prévue. Si moins de 13 joueurs inscrits sur la liste A ou si aucun gardien de but inscrit n’est disponible, l’UEFA peut autoriser un report du match, si l’autorité nationale / locale compétente recherche de nouveaux tests pour permettre un nombre suffisant de joueurs (au moins 13, y compris le moins un gardien) pour participer au match. Alternativement, le club peut présenter des joueurs qui n’ont pas été enregistrés auprès de l’UEFA dans les délais stipulés dans le présent règlement, à condition que ces joueurs (i) soient dûment inscrits auprès de leur fédération nationale en tant que joueurs du club en question. selon la fédération et les règles de la FIFA et (ii) ils sont négatifs selon le protocole de retour au jeu de l’UEFA. S’il n’est pas possible de reporter le match dans le délai final fixé au paragraphe J.3.1, le club qui ne peut pas jouer le match sera responsable de l’échec du match et le match sera jugé par le contrôle éthique de l’UEFA, qui le considérera perdu 3-0 (le club responsable est compris “.

Il s’agit donc d’un protocole flexible ouvert à l’interprétation. Pour l’instant, l’UEFA n’a pas reporté le match malgré le fait qu’aucun gardien de but de la liste A du Dinamo ne s’est rendu à Barcelone et que les trois, Nescheret, Morgun et Ignatenko, figurent sur la liste B. En attendant les PCR qui passeront ce lundi à 10h00, le jeu continue.