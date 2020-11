COVID-19 :

Suivez la bataille de Gallos en direct en ligne

Du Palacio de los Deportes, maintenant WiZink Center, au cœur de Madrid, à un ensemble en périphérie. Des milliers de personnes secouant chaque punchline, chaque rime et agitant leurs mains au rythme de base à des interactions limitées via les médias sociaux. Une semaine plus tard, mais tout est prêt pour que les coqs se lancent dans le combat.

Cette finale nationale de la Red Bull Batalla de los Gallos a été épuisée par la pandémie de coronavirus qui nous affecte tous dans le monde. La distance sociale recommandée a contraint l’événement à être annulé avec le public après deux succès notables et récents dans la capitale avec un full au WiZink Center et un double couronnement de Bnet, tant au niveau national qu’international. Sachant que ce serait sans public, tout le monde a attendu chez lui devant un casting du plus haut niveau mais, ces derniers jours, plusieurs résultats positifs nous laisseront sans le retour d’une légende comme Chuty, sans voir DJ Verse mixer et avec un autre coq de niveau inférieur, BTA, qui a été classé pour la Dernière Chance.

Cette situation sanitaire a obligé à retarder une semaine entière, mais ce vendredi (19h00, Red Bull sur Youtube et as.com) la finale nationale du Red Bull Batalla de los Gallos débutera car, avec un certain degré d’improvisation (c’est un événement freestyle, non?), le spectacle doit continuer. Tout commence avec Last Chance et lorsque tous les qualifications sont confirmées, la bataille finale commence. Le format est la lettre que Red Bull garde dans sa manche pour donner de l’excitation à un casting qui assure le niveau.

En l’absence de Chuty, Skone est le principal favori. Les champions nationaux et internationaux de 2016 devront s’affronter face à d’autres grands chiens comme Sweet Pain, Blon ou Gazir, très talentueux à la recherche de son premier métal. Le barcelonais fait face à une nouvelle opportunité de se confirmer et d’enlever le groupe de l’éternel favori. À tel point que dans le précédent, il a même promis un tatouage s’il porte la ceinture.Les projecteurs pointeront également sur Sara Socas. Le freestyler canarien entre pour la première fois dans les coqs et aspire à tout. Après avoir été mis au pilori dans des réseaux pour d’autres raisons ou être devenu viral avec ses raps sur Cadena SER, le grand rendez-vous de l’année arrive.

Avec ceux qui sont absents de la mémoire et leur souhaitant que leur maladie soit bénigne et sans autre problème, les coqs frappent à nouveau à 3,2,1 … Temps!