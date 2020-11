COVID-19 :

Ce qui devrait être une semaine très spéciale pour Fernando Belasteguín est devenu un cauchemar après que le joueur argentin a révélé qu’il avait été testé positif au coronavirus dans les tests PCR qu’il a subi vendredi dernier alors qu’il était en contact avec un proche qui a également contracté le virus et qui s’est déjà rétabli.

De cette façon Belasteguín ne pourra pas jouer cette semaine à l’Estrella Damm Alicante Open of the World Padel Tour (4-8 novembre) et il ne pourra pas non plus assister à la cérémonie d’ouverture de l’établissement qui porte son nom dans la ville d’Alicante.

‘Bela’ lui-même a publié le message suivant sur ses réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle et, à son tour, rassurer ses followers, affirmant qu’il présentait peu de symptômes du virus. “Cela m’est arrivé aussi … mais heureusement avec peu de symptômes. Vendredi 30 dernier j’ai eu une PCR selon le protocole après un positif d’un proche (heureusement c’est déjà très bien) et aujourd’hui ils m’ont donné un résultat positif. garder soin 10 jours. Dommage de ne pas pouvoir assister au WPT à Alicante et non à l’ouverture du premier Bela Padelcenter à Alicante. C’était une semaine de rêve mais maintenant il est temps de prendre soin de soi et heureux de montrer à peine les symptômes. Salutations. Bela. “