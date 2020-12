COVID-19 :

L’histoire entre Belén Esteban et son ancien représentant, Toño Sanchís, continue de parler, et est-ce que le collaborateur de ‘Sauve-moi’ il veut aller avec tout pour lui après qu’il l’ait prétendument arnaqué.

Bethléem, que cet été il a finalement obtenu une partie de l’argent que Toño lui devait grâce à la vente de sa maison -qui il a acheté aux enchères-, a annoncé au magazine Semana que même Il a près de 400.000 euros à recevoir au nom de votre ancien représentant.

Avec tout pour Toño Sanchís

Belén Esteban a avoué dans un entretien avec Semana qu’elle était prête à tout faire pour récupérer l’argent que Toño Sanchís lui devait, ayant également engagé des procédures judiciaires avec lesquelles Je pourrais t’envoyer en prison.

Dans une guerre qui a commencé il y a plusieurs années, la collaboratrice a toujours souligné que Toño en paierait les conséquences après l’avoir arnaquée, et a souligné que c’était en octobre 2019 qu’elle avait entamé les procédures pour demander la peine de prison à son encontre: “J’ai déposé une plainte pénale en octobre 2019”.

Une plainte qui n’a pas encore été admise

Cependant, après un peu plus d’un an, la madrilène a expliqué que son litige n’avait pas encore été admis pour traitement, et que cela était dû au fait que «la plainte avait été présentée devant les tribunaux d’instruction de Torrejón. Ce tribunal a estimé que la juridiction correspondante était les tribunaux d’examen de Madrid, par l’ancien siège social de Lorant “.

«Nous avons procédé à sa présentation au doyen de ces tribunaux, et depuis, un an s’est écoulé et Il n’a pas encore été admis pour traitement en raison de l’excès de travail qui pèse sur le tribunal et à cause de ce que COVID-19 a généré“, a ajouté.

Mais cela n’a pas fait céder Esteban, mais a révélé que cette plainte est toujours pendante: “Mes avocats, chaque semaine, posent des questions sur l’admission au traitement de la plainte et nous avons soumis plusieurs mémoires le demandant, mais COVID a tout ralenti“, a assuré.

Une enquête sur jusqu’à quatre crimes

La collaboratrice de Telecinco a demandé qu’une enquête soit menée sur quatre crimes avec lesquels elle pourrait envoyer son ancien représentant en prison: “La plainte a été formulée pour les crimes de détournement, confiscation d’avoirs, falsification de documents et comptable, et arnaque procédurale contre Antonio Sanchís et Carmen Lorena Romero “.

Enfin, Belén a également tenu à préciser que tout ce qu’elle veut, c’est récupérer ce qui lui correspond: “Ici, la personne à qui tout cela est arrivé, c’est moi, et en plus de ça J’ai dû supporter cet homme disant des atrocités sur moi et ma famille“, c’est fini.