COVID-19 :

Alors que l’Europe ferme et que l’Espagne est réticente à un confinement similaire à celui de mars, ou du moins similaire et plus grave, le temps passe et le nombre d’infections continue d’augmenter. Pour cette raison, de plus en plus d’experts demandent un confinement à domicile comme le reste des pays. Rafael Bengoa, ancien conseiller de Barack Obama, est clair: «La détention à domicile en Espagne est inévitable. Probablement dans une semaine ou deux il faudra le faire, car on verra que rien ne va bien ».

Bengoa a accordé une interview à Catalunya Radio, dans laquelle il a passé en revue toute la situation de la pandémie en Espagne, car le Vénézuélien était très important dans le développement des soins de santé basques. Et précisément Cela n’a pas du tout été positif, laissant le gros titre: “Il y aura la détention à domicile dans les semaines à venir dans tout l’Etat”.

Avec les données actuelles, Bengoa considère que “Avec les mesures actuelles, les taux d’infection ne diminuent pas, et il faut passer au niveau suivant, un confinement de type mars-avril.” Par conséquent, sa position est émoussée devant décision momentanée du gouvernement de ne pas prendre de telles mesures restrictives. «Nous pensons qu’avec [nuevas] des mesures ne seront pas nécessaires pour y arriver », a déclaré samedi dernier le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Une deuxième vague difficile sans fêtes

L’ancien directeur des systèmes de santé à l’OMS estime qu’un mois pourrait suffire pour obtenir l’effet souhaité, et les raisons: «En Irlande et à Jérusalem, les nouveaux confinements de trois à quatre semaines ont bien fonctionné; ici, nous parlerions d’un mois “.

Et c’est ça pour lui, la deuxième vague sera difficile “comme cela s’est produit auparavant avec d’autres pandémies, comme la grippe, qui s’est produite tout au long de l’histoire ». S’il attribue également la situation actuelle aux mois précédents, car «l’été n’a été qu’un mirage»: “Si nous pouvions réduire les chiffres et mieux suivre, nous pourrions nous en sortir avec les restrictions actuelles, mais ce n’est pas le cas.”

De cette manière, sa théorie implique d’oublier Noël: «La priorité n’est pas de sauver Noël. Si nous avons un Noël normal, ce sera une énorme source de contagion. Nous devons nous concentrer sur l’attaque du virus et non sur la sauvegarde des vacances ».

Bengoa exige plus d’efforts de la part du gouvernement

L’un des défauts qu’il a souligné est qu’il est nécessaire renforcer les infrastructures locales pour le contrôle des flambées, le dépistage et le suivi des cas. Pour l’expert, l’été n’a pas été utilisé correctement: “Il faudrait regarder de plus près les systèmes qu’ils ont utilisés à l’Est, où ils ont réussi à le contrôler.”

“Nous devons supposer qu’il y aura toujours des citoyens irresponsables, c’est pourquoi nous devons avoir des systèmes de compensation”il fait valoir. Et la réalité est que les données à compenser sont alarmantes avec une augmentation constante des positifs et des décès. Le dernier décompte des données du ministère de la Santé quantifie 50 nouveaux décès, qui font un total de 14 074 décès depuis le début de la pandémie.

Cependant, l’évolution du risque de contagion est positive et continue de baisser avec 1,21. Bien que ce soient des données de Catalogne, etDans le reste du pays, les chiffres sont également négatifs, c’est pourquoi les couvre-feux et les fermetures de périmètres ont été optés pour l’instant attendre quelque chose de plus grand que ce que Bengoa anticipe déjà.