COVID-19 :

Alerte pour le derby sévillan, dont la fête est même en danger en ce moment. Le Betis a reporté l’entraînement qu’il avait prévu le matin jusqu’à l’après-midi du vendredi du nouvel an en raison de l’apparition d’éventuels nouveaux cas de coronavirus dont le nombre, s’il est confirmé supérieur à trois (épidémie), cela conduirait éventuellement à la suspension du match de rivalité maximale contre Séville qui se jouera samedi au Benito Villamarín.

Au fur et à mesure que ABC avance, Le club a répété les tests pour s’en assurer, mais il y a une inquiétude considérable car il a déjà perdu Alex Moreno lundi dernier pour cette raison.. L’ailier gaucher est confiné chez lui jusqu’à ce qu’il soit négatif. Pellegrini a déjà dû reporter la séance de ce jour-là et se rendre à Valence pour affronter Levante le lendemain. Il a été confirmé alors qu’il n’y avait plus de positifs … qui auraient pu faire face maintenant.

LaLiga Santander

* Données mises à jour au 1er janvier 2021

Au Betis, il y a déjà plusieurs joueurs qui ont été testés positifs pour Covid pendant cette pandémie. En mai, Joel Robles a été le premier et à la fois Juanmi et Pedraza, que l’on ne trouve plus dans l’entité, ils ont également présenté des anticorps. Les cas ont été confirmés plus tard de Loren Morón et Mandi, et de footballeurs comme Carvalho et Fekir, qui n’ont pas voulu le confirmer, ils ont également été écartés de l’effectif pendant quelques semaines au début de cette saison.