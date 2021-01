COVID-19 :

L’apparition de plusieurs cas de coronavirus dans l’équipe du Betis, plus de trois en principe, fait que En l’absence de nouvelles preuves, le report du match de rivalité maximale que les Verdiblancos doivent jouer samedi contre Séville est envisagé au Benito Villamarín. Mais, même s’il était déclaré comme une “épidémie”, soit par LaLiga, soit par la Junta de Andalucía, le problème avec Covid-19 ne devrait pas signifier la suspension du duel. Contre cela, il joue un précédent clair: le différend Real Sociedad-Grenade il y a environ deux mois.

L’équipe Nasrid a demandé la suspension de ce match après avoir voyagé à Chypre, pour la Ligue Europa, avec Antonio Puertas et l’entraîneur Diego Martínez infectés et après avoir détecté plusieurs autres cas au cours de cette semaine. Les troupes qui avaient déménagé à Nicosie, à l’exception de celles qui avaient déjà passé la maladie et avaient des anticorps, ont été mises en quarantaine parce qu’ils étaient considérés comme des «contacts étroits» et qu’ils ne pouvaient pas déménager à Saint-Sébastien deux jours après.

Pourquoi LaLiga n’a pas accordé le report car cinq footballeurs ou plus étaient restés au sol et / ou considérés comme non infectieux en raison de la présence d’anticorps. La Junta de Andalucía l’a laissé entre les mains de l’organisation professionnelle de football. Enfin, Grenade a présenté un alignement de circonstances avant la Real Sociedad, avec de nombreux joueurs de la filiale, et a perdu le match 2-0.

Au Betis, ils ont déjà passé la maladie Joel Robles, Juanmi, Mandi et Loren, et ils ont été séparés pendant plusieurs jours sans vouloir confirmer officiellement la raison de William Carvalho et Fekir. Il est vrai que Joel et Juanmi ont tous deux été parmi les premiers touchés, début mai. Carvalho est blessé, il ne compterait donc pas à ces fins. Si les cinq autres maintiennent des anticorps, Le Betis serait obligé de jouer au moins avec ces cinq joueurs et de terminer l’appel avec des gens de la filiale.