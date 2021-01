COVID-19 :

Joe Biden, le président élu des États-Unis, a sorti le bazooka pour lutter contre la crise des coronavirus. Votre administration mettra en œuvre un un programme d’aide financière évalué à 1,9 billion de dollars, soit environ 1,5 billion d’euros, pour faire face à la crise économique dérivée du coronavirus. Les États-Unis sont l’un des pays les plus touchés par la pandémie: il y a 23 millions de cas et 388 000 décès.

«Au cours de cette pandémie, des millions d’Américains, sans aucune faute de leur part, ont perdu la dignité et le respect qui accompagnent un travail», a commencé Biden lors d’une apparition tenue au Delaware, sur la côte est des États-Unis, également en présence de qui sera son vice-président, Kamala Harris.

Le futur chef de la Maison Blanche a annoncé un nouveau plan de sauvetage et de récupération en «deux étapes», le second dont, a-t-il dit, sera détaillé le mois prochain lors de sa première comparution devant le Congrès, mais il a avancé qu’à travers une série “d’investissements historiques” la création de 18 millions d’emplois est attendue.

Le président élu Biden a remercié les membres du Congrès républicains et démocrates qui sont parvenus à un accord en décembre dernier pour lancer un programme d’aide d’urgence contre le COVID-19, il a indiqué que la première étape de son plan de sauvetage se concentre sur la combattre la pandémie.

Les petits caractères du plan d’aide envisagent 400.000 millions -330.000 millions d’euros- qui seront utilisés pour démarrer une programme national de vaccination, avec lequel il devrait toucher environ 50 millions de personnes, et rouvrir les écoles et les centres éducatifs au cours de leurs 100 premiers jours dans le bureau ovale.

De plus, certains 350.000 millions de dollars -290.000 millions d’euros- pour les gouvernements locaux et étatiques, tandis que le reste de l’argent ira directement dans les poches des citoyens américains touchés par la crise, par le biais de paiements allant jusqu’à 1400 dollars – 1150 euros – et d’autres aides au logement, ou programmes de nutrition infantile, pour les familles peu de ressources, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises touchées par la baisse des revenus.

Biden a reconnu que “c’est beaucoup”, mais a justifié son plan ambitieux en expliquant que la santé même des Etats-Unis “est en jeu” et que nous devons donc “agir maintenant”. Pour ce faire, conscient des difficultés d’obtention de l’approbation, au moins au Sénat, il a fait appel à la nécessité d’un «plus de bipartisme».

Malgré le fait que les démocrates ont lié le forces au Sénat en remportant ses deux derniers sièges Avec la victoire au deuxième tour dans l’État de Géorgie et le vote décisif du futur vice-président, Kamala Harris, il existe une faction plus conservatrice au sein du parti qui n’a pas pu approuver le plan en raison de son coût élevé.

C’est précisément cette raison qui a paralysé pendant des mois un accord entre républicains et démocrates pour signer le précédent plan d’aide économique contre le coronavirus, évalué à 900 milliards de dollars -735 milliards d’euros-, qui comprend des chèques de 600 dollars -490 euros- pour les familles.

La distribution de l’aide

L’aide susmentionnée a commencé à être distribuée le mois dernier, après plusieurs jours d’attente de la signature du président des États-Unis, Donald Trump, qui pendant ce temps critiqué le niveau “ridiculement” bas de 600 $ et a demandé au Congrès de les porter à 2 000 -1 600 euros- ou 4 000 dollars -3 300 euros-. La Chambre des représentants, dirigée par des démocrates, a donné le feu vert au projet, mais pas le Sénat, qui n’a pas procédé à un vote.

Ce n’est que dans la première semaine de janvier qu’il y a déjà eu une augmentation de 25% des demandes d’accès à ces subventions par rapport aux sept jours précédents, ce qui signifie 1,15 million d’Américains de plus, comme détaillé ce jeudi par le Département du travail, qui estime 140 000 emplois perdus en décembre seulement.

Au cours de la dernière semaine, rapporte le ministère du Travail, ils ont enregistré 284000 demandes d’accès aux allocations de chômage destinés pendant la pandémie aux travailleurs indépendants, qui ont tendance à être exclus du reste de l’aide.

(IL Y AURA UNE EXPANSION)