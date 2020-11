COVID-19 :

. – Joe Biden s’est engagé tout au long de sa campagne présidentielle à prendre le coronavirus au sérieux, et quelques jours après sa transition présidentielle, il prendra les premières mesures pour tenir cette promesse.

Biden annoncera lundi un groupe de travail sur le coronavirus de 12 personnes, ont déclaré deux sources bien informées à CNN. L’annonce vise à indiquer le sérieux avec lequel le président élu envisage de se concentrer sur une pandémie qui a atteint un nombre record d’infections quotidiennes la semaine dernière.

Le groupe de travail sera dirigé par trois coprésidents: l’ancien PDG des services de santé Vivek Murthy, l’ancien commissaire à la Food and Drug Administration David Kessler et le Dr Marcella Nunez-Smith de l’Université de Yale. Les membres supplémentaires seront annoncés lundi.

La priorité de l’annonce du groupe de travail souligne l’urgence de la pandémie et l’intention de Biden d’essayer de ramener l’attention de la nation sur le virus. Le groupe, avec Biden et Harris, prévoit de tenir fréquemment des séances d’information télévisées sur la crise, disent leurs collaborateurs.

Cela rappelle l’approche que Biden et l’ancien président Barack Obama ont adoptée à l’égard de l’économie lorsqu’ils ont remporté la Maison Blanche il y a 12 ans au milieu d’une crise économique profonde. C’est l’état d’esprit que Biden adopte envers le coronavirus, disent ses conseillers, dans l’espoir d’essayer d’empêcher la pandémie de s’aggraver avant d’entrer en fonction le 20 janvier. Biden a juré de prendre la pandémie au sérieux, tandis que Trump minimisait le virus et se plaignait souvent de se concentrer trop sur la campagne, même après avoir contracté le COVID-19 lui-même.

Malgré les commentaires de Trump selon lesquels le virus disparaîtrait rapidement et que le pays était “sur le point” de surmonter la pandémie, la pandémie s’est intensifiée au cours de la semaine dernière alors que les votes continuent à être comptés dans tout le pays. Pays. Vendredi, il y avait 126 480 nouveaux cas par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins, le troisième jour consécutif où le pays a dépassé 100 000 nouveaux cas et le jour le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Biden prépare son équipe de transition

L’équipe de Biden a élargi la planification de la transition vendredi, lorsque la victoire de l’ancien vice-président semblait imminente.

L’équipe de transition de Biden, qui travaille dans les coulisses depuis la fête du Travail, a également préféré des candidats pour les postes de haut niveau du cabinet qui nécessitent une confirmation du Sénat et des postes au sein de l’aile ouest qui ne le font pas. Les annonces du Cabinet ne sont pas attendues avant quelques semaines, ont déclaré les conseillers de Biden, et certaines prendront probablement encore plus de temps jusqu’à ce que l’on sache qui contrôlera le Sénat après les élections de janvier en Géorgie.

Ron Klain, conseiller de longue date de Biden et de son secrétaire général pendant les premières années de l’administration Obama, est l’un des principaux candidats au poste de secrétaire général de la Maison Blanche, ont déclaré à CNN des personnes proches du processus.

La transition du président élu est un effort solide avec deux conseillers de Biden – Jeff Zients et Ted Kaufman – qui prennent le leadership principal dans la supervision de ces efforts en cours. Anita Dunn, conseillère principale de campagne de Biden et ancienne directrice des communications de la Maison Blanche, est une autre coprésidente, avec la gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham et le représentant de la Louisiane Cedric Richmond.

Bien que Trump continue de se battre contre les résultats des élections, les principaux conseillers de la Maison Blanche planifient une transition possible depuis des mois. L’effort est dirigé par le secrétaire général Mark Meadows et sous-chef de cabinet pour la coordination des politiques Chris Liddell, qui possède une vaste expérience de la transition après avoir dirigé l’équipe de planification de la transition présidentielle de Mitt Romney dans la perspective de les élections de 2012.

Quelle sera la diversité de l’équipe de transition de Biden?

Biden s’engage également à proposer des candidats qui reflètent la diversité de la nation. Une sélection précoce a déjà été effectuée pour certains des meilleurs candidats potentiels, ont déclaré les conseillers, mais tout sera probablement révisé à la suite des résultats des élections et alors que des doutes subsistent quant au contrôle du Sénat.

Le conseil consultatif de transition de Biden comprend plusieurs personnes considérées comme des pionnières pour des postes de direction, notamment l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, l’ancien South Bend, le maire de l’Indiana Pete Buttigieg et l’ancienne sous-procureure générale Sally Yates.

“Il n’y a pas de place pour la honte”, a déclaré un vétéran de l’administration Obama, qui a officieusement conseillé l’équipe de transition de Biden. «Chaque nomination au Cabinet doit être prête à réussir.»

Vendredi soir, le président élu – s’adressant à la nation avant que les projections qui lui donnent le vainqueur ne soient connues – a déclaré que l’élection lui avait donné “un mandat d’action”. Hochant la tête en disant qu’à ce moment-là, il pensait avoir remporté les élections, ce qui leur a donné le poids politique nécessaire pour agir rapidement et faire reculer certains aspects de l’administration Trump, y compris sa gestion du coronavirus.