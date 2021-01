COVID-19 :

Biden dit qu’il y aura probablement 500000 décès COVID aux États-Unis d’ici 2 février 03

. – La première journée complète du président Joe Biden en fonction jeudi a été consacrée à la mise en œuvre de sa stratégie nationale de contrôle de la pandémie de covid-19 et à la signature de divers ordres exécutifs et actions, y compris ceux exigeant une augmentation des fournitures de vaccination et exigeant que les voyageurs qui présentent une preuve d’un test COVID-19 négatif avant de voyager aux États-Unis.

«Notre stratégie nationale est globale, elle est basée sur la science et non sur la politique. C’est basé sur la vérité, pas sur le déni, et c’est détaillé », a déclaré Biden, parlant de la Maison Blanche. Il a dit que le plan de 198 pages est publié sur WhiteHouse.gov.

Le plan de Biden commence par une campagne nationale de vaccination pour atteindre l’objectif du président de donner 100 millions d’injections, ce qui est suffisant pour couvrir 50 millions d’Américains avec des vaccins nécessitant deux doses, au cours de leurs 100 premiers jours de l’année. position.

“C’est le premier jour”, a déclaré Biden.

Le plan de Biden pour Covid-19 est loin de celui de Trump

Biden a déclaré que le plan avait été élaboré avec la contribution du plus grand expert des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, parmi d’autres conseillers et experts. Fauci était à l’événement à la Maison Blanche, avec le tsar covid-19 de Biden, Jeff Zients.

Dr Fauci: Nous ne sommes pas partis de zéro, mais le plan de Biden est plus ambitieux 0:47

Biden a déclaré que le public américain “entendrait beaucoup plus parler du Dr Fauci, pas du président, mais des vrais experts et des vrais scientifiques”.

L’ancien président Donald Trump a mis sur la touche et sapé ses propres experts médicaux alors que la pandémie balayait le pays.

“Nous nous assurerons qu’ils travaillent sans ingérence politique et prendront des décisions basées strictement sur la science et les soins de santé uniquement, la science et la santé uniquement, et non sur les conséquences politiques”, a déclaré Biden.

Le lendemain de son assermentation, Biden a signé au moins 10 décrets, mémorandums et directives axés sur la lutte contre la pandémie qui, jeudi après-midi, a coûté la vie à plus de 408000 Américains et infecté plus de 24 millions aux États-Unis. Uni.

Biden a signé des décrets augmentant les fournitures pour la vaccination, les tests et les équipements de protection individuelle et une autre pression pour le développement de thérapies pour traiter le COVID-19.

Biden a souligné la nécessité pour les Américains de porter des masques pour arrêter la propagation du virus, affirmant que les masques sont “encore plus importants que les vaccins”.

Le président, qui a longtemps souligné l’importance du port de masques, a signé un décret le premier jour de son mandat exigeant des masques dans les bâtiments fédéraux et sur les terres fédérales, et a demandé aux Américains de porter des masques pendant leurs 100 premiers jours. au bureau.

Ce sont les décisions de Biden sur le coronavirus en deux jours: