COVID-19 :

Biden cherche plus de vaccins produits 0:48

. – Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il espérait que les États-Unis seraient bientôt en mesure de vacciner 1,5 million de personnes par jour, élevant la barre d’environ 500000 vaccins de plus que son objectif de 1 million par jour pour ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a déclaré que les États-Unis pourraient dépasser cet objectif initial dans environ trois semaines.

«Je suis à peu près sûr que dans les trois prochaines semaines, nous serons en mesure de vacciner des personnes à raison d’un million par jour ou plus», a-t-il déclaré aux journalistes, précisant qu’il faisait référence à 100 millions de doses, pas nécessairement 100 millions de doses. personnes, car certains vaccins nécessitent plus d’une injection.

Biden a déclaré que les facteurs clés pour augmenter les vaccins sont d’avoir suffisamment de vaccins, d’avoir suffisamment de seringues et d’autres équipements nécessaires et d’avoir suffisamment de personnes pour les administrer. Il a déclaré que son administration travaillait pour produire des vaccinateurs supplémentaires, des personnes capables d’administrer le vaccin.

“Je pense que, comme le dit le vieil adage, avec la grâce de Dieu, la bonne volonté du voisin et du ruisseau voisin qui ne déborde pas, je pense que nous pouvons atteindre 1,5 million par jour, au lieu d’un million par jour” Biden m’a dit.

Peu de temps après le briefing de Biden, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN que l’objectif officiel de l’administration restait de 100 millions d’injections de vaccins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

C’est ce que nous savons des vaccins et des variantes de covid-19 2:28

C’est un objectif que la Maison Blanche considère toujours comme “ambitieux, mais réalisable”, a déclaré le responsable, mais ils prévoient également que beaucoup de choses pourraient mal tourner étant donné la nature sans précédent de la pandémie. Cependant, le responsable a souligné que l’espoir était maintenant de dépasser cet objectif initial de 100 millions d’injections de vaccins au cours des 100 premiers jours.

Décrivant Biden comme “optimiste”, le responsable a également déclaré que le président avait poussé ses effectifs covid à viser à aller au-delà de son objectif initial de 100 millions de doses de vaccin en 100 jours.

Les fabricants de vaccins contre le coronavirus demandent plus de temps

L’annonce de Biden est intervenue le même jour que les responsables de Pfizer et Moderna ont déclaré qu’il faudrait du temps pour développer la fabrication de leurs vaccins.

Le président de Moderna, le Dr Stephen Hoge, a déclaré que les fabricants de vaccins ont l’obligation de maintenir la qualité et la cohérence à mesure que la capacité augmente.

“C’est ce qui est frustrant à propos de l’élargissement”, a déclaré Hoge.

L’augmentation des vaccinations ne modifiera pas nécessairement le calendrier cible pour obtenir des vaccinations pour toute personne aux États-Unis qui en souhaite une.

Biden a déclaré qu’il pensait que quiconque souhaitant un vaccin pourra l’obtenir au printemps, une date limite similaire à celle fixée sous l’administration Trump.

L’engagement de Biden à augmenter les vaccins contre les coronavirus fait partie d’une liste plus large d’efforts discutés à la Maison Blanche lundi pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les premières décisions de Biden en tant que président américain 1:52

C’est ainsi que se déroule la vaccination dans certains endroits aux États-Unis.

Biden a signé lundi une proclamation présidentielle rétablissant les restrictions de voyage imposées en raison de la pandémie COVID-19 pour ceux qui voyagent aux États-Unis depuis l’espace Schengen, en Europe, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Irlande, au Brésil et en Afrique du Sud.

Et s’adressant aux journalistes, Biden a également évoqué l’importance de créer un forum où les Américains «peuvent se présenter, faire la queue et obtenir leur vaccin sans avoir à faire la queue pendant huit heures, pouvoir prendre le téléphone, appeler la pharmacie et notez leur nom sur la liste ».

Mais les nouveaux efforts interviennent dans un contexte de confusion constante et de préoccupations urgentes dans différents États concernant l’approvisionnement et la distribution du vaccin contre le coronavirus du pays.

Tôt lundi, le commissaire à la santé de la ville de New York, David Chokshi, a déclaré à CNN que la ville “ne dispose pas de suffisamment de doses” du vaccin covid-19 pour “pouvoir répondre à la demande dont nous savons qu’il existe entre les New-Yorkais”.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que la capacité de la Floride dépassait de loin la quantité de vaccin que le gouvernement fédéral leur avait administrée. Et le gouverneur républicain du Massachusetts, Charlie Baker, a déclaré de la même manière que l’État “établissait la capacité de fournir beaucoup plus de doses que ce que nous recevons actuellement ou prévoyons de recevoir du (gouvernement fédéral)”.

Au cours des deux derniers jours, le porte-parole en chef de Biden, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, et le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le Dr Rochelle Walensky, ont déclaré qu’ils ne savaient pas quels étaient les niveaux actuels de l’offre. les vaccins contre le coronavirus sont. Ils ont tous deux blâmé l’administration Trump pour le problème.

Mais s’adressant à la presse lundi, Biden a affirmé que son administration savait combien de vaccins contre les coronavirus étaient disponibles aux États-Unis, mais il n’a pas divulgué de chiffres concrets.

«Nous sommes optimistes que nous aurons suffisamment de vaccins. Et en très peu de temps. Comme vous le savez, nous avons pris le relais sans savoir combien de vaccins étaient disponibles. Maintenant que nous sommes ici, nous sommes là depuis une semaine environ, maintenant nous l’avons », a déclaré Biden. «Et nous avons obtenu un engagement de certains des producteurs qu’ils produiront, en fait, plus de vaccins dans un laps de temps relativement court, puis continueront à le faire à l’avenir.

– MJ Lee de CNN a contribué à ce rapport.