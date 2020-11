COVID-19 :

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, formera un groupe de travail contre la pandémie COVID-19, et développera sa stratégie

le Président élu de États Unis, Joe Biden, formera ceci lundi prochain un groupe de travail contre la pandémie de COVID-19[feminine, pour commencer à développer votre stratégie plus de deux mois après votre prise de pouvoir.

L’équipe sera composée de 12 membres, selon les médias Axios, Y coprésidé par trois d’entre eux.

L’un d’eux sera Vivek Murthy, qu’est-ce que c’était Chirurgien général américain entre 2014 et 2017, pendant le gouvernement de Barack Obama; et autre, David Aaron Kessler, qui dirigeait la Food and Drug Administration (FDA, en anglais) entre 1990 et 1997, sous les présidents George Bush père et Bill Clinton.

Le troisième coprésident du groupe de travail sera le médecin de l’Université de Yale (Connecticut) Marcella Nunez-Smith.

La formation d’un groupe de travail avant même que les entretiens ne commencent à former son cabinet, indique la priorité Biden donne à la pandémie, qui a réclamé aux États-Unis presque 240 mille vies.

En réalité, Biden et le vice-président élu, Kamala Harris, a reçu cette semaine un rapport sur l’état de la pandémie des mêmes experts qui composeront le groupe de travail, ce que le démocrate a souligné dans son discours de vendredi.

Les cas de coronavirus aux États-Unis Elles ont explosé ces derniers jours au record enregistré ce vendredi de 127 021 nouvelles infections en 24 heures.

En tout, États Unis somme 9 millions 831 mille 30 cas coronavirus confirmé et 236856 décédés, plus que tout autre pays dans le monde, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

La gestion de la pandémie a été l’un des points noirs de la dernière année de Atout dans la Maison Blanchecomme il a mélangé déni avec désinformation et le manque de mesures, qui a conduit à l’explosion des cas, à la dévastation économique et à une guerre politique.

