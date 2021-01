COVID-19 :

. – Le président nouvellement assermenté Joe Biden et ses conseillers n’hériteront d’aucun plan de distribution de vaccins contre les coronavirus de l’administration Trump, ont déclaré des sources à CNN, posant un défi de taille à la nouvelle Maison Blanche.

L’administration Biden a promis d’essayer d’inverser la pandémie de covid-19 et d’accélérer considérablement le rythme de vaccination des Américains contre le virus.

Mais dans les heures qui ont suivi l’entrée en fonction de Biden mercredi, des sources ayant une connaissance directe du travail lié aux covid de la nouvelle administration ont déclaré à CNN que l’un des plus gros chocs que l’équipe de Biden a dû digérer au cours de la période de La transition était ce qu’ils considéraient comme une absence totale de stratégie de distribution de vaccins lors de l’administration de l’ancien président Donald Trump, même des semaines après l’approbation de l’utilisation de divers vaccins aux États-Unis.

Il n’y a rien que nous puissions retravailler. Nous devrons tout construire à partir de zéro », a déclaré une source.

Une autre source a décrit le moment où il est devenu clair que l’administration Biden devrait essentiellement partir du “point de départ” parce qu’il n’y avait tout simplement pas de plan comme “Wow, juste une autre réclamation d’incompétence totale”.

La Maison Blanche entrante est maintenant confrontée à une pression intense pour tenir les promesses faites par Biden pendant la campagne et la phase de transition pour changer radicalement la situation dans la pandémie et se comporter complètement différemment de Trump en ce qui concerne le virus et la distribution de vaccinations

Les difficultés de l’équipe de transition de Biden

Avant le jour de la prise de contrôle, certains des conseillers covid-19 de Biden voulaient faire attention de ne pas être trop critiques en public sur la gestion du virus et du vaccin par l’administration Trump. Ceci, étant donné que l’équipe de transition de Biden avait déjà du mal à obtenir des informations critiques et la coopération de l’administration sortante, a déclaré la source.

Maintenant que la transition du pouvoir a eu lieu, l’administration Biden espère pouvoir rapidement commencer à avoir une image plus claire de la situation réelle avec la distribution et l’administration des vaccins à travers le pays, en passant par une sorte de Exercice de «vérification des faits» sur exactement ce que l’administration Trump a fait et n’a pas fait, ont-ils ajouté.

CNN a précédemment rapporté que les préoccupations les plus pressantes de l’équipe de Biden concernant le covid-19 incluent les problèmes potentiels d’approvisionnement en vaccins, la coordination entre les gouvernements fédéral et locaux, ainsi que le financement, la dotation en personnel et d’autres besoins en ressources pour les gouvernements locaux. Cela s’ajoute aux variantes émergentes du covid, que la nouvelle Maison Blanche, en consultation avec des scientifiques et des experts, surveille avec prudence.

Biden a clairement indiqué que ralentir la propagation du COVID-19 et obtenir 100 millions d’injections dans les bras des Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir sont une priorité absolue, des objectifs qui détermineront si les premières années de fonction de Biden. ils sont finalement considérés comme réussis.

Utilisation de masques

Quelques heures après sa prise de fonction, Biden a signé un décret exigeant des masques sur toutes les propriétés fédérales, une partie de sa promesse de campagne de faire pression pour un mandat fédéral de port de masque au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

“Ce sera le premier des nombreux engagements que nous allons avoir ici”, a déclaré Biden lors de sa première apparition dans le bureau ovale en tant que président. «Je pensais qu’avec l’état de la nation aujourd’hui, il n’y a pas de temps à perdre. Mettez-vous au travail immédiatement.

Le premier jour complet de Biden au pouvoir jeudi, la Maison Blanche cible le COVID-19 en mettant en œuvre une stratégie nationale de contrôle de la pandémie qui comprend de nombreuses actions exécutives liées à la vaccination et aux tests.

Critiquant le “manque de coopération” de l’administration Trump comme un “obstacle” à la nouvelle administration, le coordinateur des covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il était toujours convaincu que l’administration pouvait tenir ses promesses. leur objectif d’injecter 100 millions de vaccins en 100 jours.

“Depuis près d’un an maintenant, les Américains n’ont pu se tourner vers le gouvernement fédéral pour aucune stratégie, encore moins une approche globale pour répondre aux covid”, a déclaré Zients. Et nous avons vu les coûts tragiques de cet échec. Lorsque le président Biden prendra ses fonctions aujourd’hui… cela changera demain.