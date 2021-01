COVID-19 :

Lors de son deuxième jour à la Maison Blanche, le nouveau président des États-Unis, le démocrate Joe Biden, continuera à aborder sa longue liste de mesures exécutives avec une douzaine de signatures et de lignes directrices supplémentaires.

Selon le nouveau directeur de l’équipe d’intervention contre le COVID-19, Jeff Zients, la stratégie nationale contre le COVID-19, ainsi que la préparation et l’anticipation de futures pandémies seront également annoncées.

«Demain (jeudi) nous présenterons la feuille de route pour sortir les Etats-Unis de cette crise de santé publique. Il définit clairement les défis auxquels nous sommes confrontés et identifie les solutions que nous pouvons mettre en œuvre dans tout le gouvernement fédéral, en étroite collaboration avec les gouvernements des États, locaux, territoriaux et tribaux pour lutter contre la pandémie de COVID-19 », a déclaré Zients mercredi lors d’un appelez avec NBC News.

Biden, qui vient de prêter serment en tant que nouveau président mercredi, Il s’est mis au travail immédiatement après l’inauguration et a signé 15 mesures exécutives cet après-midi, dont un retour à des accords multilatéraux tels que l’Accord de Paris, et l’annulation de plusieurs mesures de son prédécesseur Donald Trump.

Selon la publication The Hill, le nouveau locataire de la Maison Blanche a sur la table un total de 53 affaires exécutives qui seront révélées jusqu’à fin janvier, en se concentrant chaque jour sur une question précise.

Bien que ce jeudi devrait aborder la question de la pandémie, Biden se concentrera dans les semaines à venir sur les soi-disant «quatre crises»: la pandémie de coronavirus, le climat, l’économie et l’équité, selon les rapports d’..

Entre le premier tour du leader démocrate, l’utilisation de masques dans les espaces fédéraux est entrée en vigueur, une prolongation du moratoire sur les expulsions et l’arrêt de la construction du mur frontalier avec le Mexique.

Ce jeudi, il la consacrera à la pandémie avec un total de 10 mesures exécutives. Parmi eux, l’aide d’urgence sera élargie et le décret sur la production fédérale; la campagne de vaccination; l’expansion des tests via une carte de test COVID-19; la réouverture en toute sécurité des écoles, des entreprises et de l’industrie du voyage; mettre sur pied une équipe d’équité en santé en rapport avec le COVID-19; et enfin, restaurer le leadership mondial des États-Unis.

Le compte Twitter accordé au président des États-Unis est passé de l’image et du nom de Trump à celui de Biden.

Mais les responsables ont souligné que ces décrets ne suffisaient pas. “Alors que nous exécuterons la stratégie de toute urgence, nous avons besoin que le Congrès agisse et agisse rapidement, le Congrès doit fournir les fonds nécessaires dans le paquet de secours COVID, le plan de sauvetage américain que le président leur enverra bientôt”, a déclaré Zients.

Vendredi devrait se concentrer sur l’aide économique et la signature de deux décrets sur l’assurance maladie pour les personnes de plus de 65 ans ou handicapées – connu sous le nom de Medicaid – et la subvention fédérale Pell, qui profite aux étudiants.

De la même manière, il se consacrera lundi prochain à la promotion de «l’achat de produits américains» et dans les jours suivants à aborder des aspects tels que l’équité, le climat, la santé et l’immigration.

Le nouveau dirigeant devrait également annoncer des plans pour un sommet des dirigeants du climat que les États-Unis organiseront le 22 avril.

Il prévoit également d’annuler la soi-disant «politique de Mexico», qui interdit au gouvernement fédéral d’aider les associations à l’étranger qui facilitent l’accès à l’avortement.

Parmi les actions attendues pour le 29 janvier, jour qui sera consacré à la migration, il est prévu que Biden ordonne une révision de la règle de la «charge publique».

Cette réglementation approuvée par Trump affecte les immigrants qui demandent un visa aux États-Unis ou souhaitent obtenir leur carte de résidence permanente, dans le cas où il serait déterminé qu’il pourrait s’agir d’une «charge publique» pour le pays.

Biden est devenue mercredi le 46e président des États-Unis lors d’une cérémonie solennelle et très gardée à Washington, au cours de laquelle Kamala Harris est entrée dans l’histoire en devenant la première femme, la première noire et la première personne d’origine asiatique à occuper la vice-présidence de la Pays.