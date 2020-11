COVID-19 :

Le président élu de États Unis, Joe Biden, fait déjà la promotion d’un nouveau programme de relance économique du Congrès dans le but qu’il puisse entrer en vigueur avant son inauguration, en janvier prochain.

C’est l’un des objectifs de la réunion que Biden tiendra ce vendredi avec les dirigeants démocrates au Congrès; le président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef du parti minoritaire au Sénat, Chuck SchumerJen Psaki de l’équipe de transition de Biden a déclaré aux journalistes aujourd’hui.

Selon le conseiller du président élu, Biden a également l’intention de s’entretenir avec d’autres législateurs des deux parties pour poursuivre cet objectif.

Il va leur dire qu’il doit y avoir un programme de relance dans la période du «canard boiteux» car il est très nécessaire que les gens aient de l’aide à temps pour les festivités »à la fin de l’année, a déclaré Psaki, faisant référence à la période du gouvernement d’un président entre les élections et la passation du pouvoir à un successeur.

Pendant cette période, on suppose que les dirigeants ne prennent pas de décisions importantes, bien que le cas Donald Trump Il est atypique, car il n’a pas encore reconnu la victoire de son rival aux élections et insiste pour dénoncer une «fraude électorale» à son encontre, ce qu’il n’a pas démontré.

À cet égard, le conseiller de Biden a déclaré que “la patience est à court” au Congrès, dans la communauté du renseignement et ailleurs en raison du refus de Trump de faciliter la transition.

Les négociations entre démocrates et républicains au Congrès pour parvenir à un nouveau plan de relance de l’économie sont bloquées depuis des mois, après l’échec de plusieurs projets en raison de différences dans le montant et les programmes à financer.

Samedi dernier, Trump a encouragé le Congrès à en approuver un qui soit “large et ciblé”, après que le président lui-même ait annoncé début octobre l’interruption des négociations et assuré qu’il ne soutiendrait un plan qu’après les élections.

En mars dernier, le Congrès a approuvé un premier plan de relance de 2,2 billions de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis, mais depuis des mois, les secteurs économiques réclament un nouveau plan d’aide qui renforce les effets du premier .

Parmi eux, le président de la Réserve fédérale (nourris), Jérôme Powell, qui estime que davantage de mesures de relance budgétaire sont nécessaires pour surmonter la récession actuelle, la «plus forte jamais enregistrée» aux États-Unis.

En octobre, la Chambre des représentants a approuvé un plan de relance supplémentaire de 2,2 billions de dollars pour faire face à la crise, mais la proposition n’a pas obtenu de vote au Sénat, avec une majorité républicaine, et n’a pas non plus reçu le soutien de Trump. .

La Fed prévoit une baisse économique de 3,7% pour l’ensemble de 2020 et que le chômage terminera l’année à 7,6%, contre la contraction de 6,5% du PIB réel et un chômage de 9,3% qu’elle a calculé au milieu de an.

