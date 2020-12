COVID-19 :

. – Le président élu américain Joe Biden et la nouvelle première dame Jill Biden recevront la première dose du vaccin Pfizer lundi dans le Delaware, a déclaré vendredi la porte-parole de la transition Jen Psaki aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

L’équipe de transition n’avait pas de détails sur l’endroit exact où la vaccination aurait lieu.

Psaki a déclaré que la vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, recevraient leurs vaccins la semaine suivante.

Le vaccin Pfizer nécessite deux doses administrées à plusieurs semaines d’intervalle pour atteindre une efficacité de 95%.

Psaki a déclaré que Biden et Harris échelonnaient le vaccin sur la recommandation d’experts médicaux. La raison pourrait être que si Biden et Harris ressentaient les effets secondaires attendus, tels qu’un mal de tête ou de la fièvre, les deux ne les ressentiraient pas le même jour.

Biden a déclaré à Jake Tapper de CNN plus tôt ce mois-ci qu’il serait “heureux” de recevoir un vaccin contre le coronavirus une fois que le Dr Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, aurait déclaré qu’il était sûr et qu’il le recevrait. injection dans un lieu public pour lui montrer votre confiance. Harris a également déclaré dans l’interview qu’il recevrait le vaccin.

Fauci a déclaré cette semaine à «Good Morning America» d’ABC que sa «forte recommandation» serait que Biden et Harris se font vacciner «dès que possible». Il a également recommandé que le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence reçoivent le vaccin.

Pence, la deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général américain Jerome Adams ont reçu le vaccin lors d’un événement à huis clos vendredi matin. L’administration Trump a déclaré que le fait que Pence reçoive le vaccin en public faisait partie des efforts du gouvernement pour renforcer la confiance du public dans l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

Trump n’a pas encore reçu le vaccin et n’en recevra pas avant d’être recommandé par l’équipe médicale de la Maison Blanche, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNN plus tôt cette semaine. Le président reçoit toujours les avantages du cocktail d’anticorps monoclonaux qui lui a été administré après avoir été testé positif au COVID-19 plus tôt cette année, a déclaré le responsable, mais il recevra probablement son injection une fois qu’elle aura passé une fenêtre de temps. pour se faire vacciner.

L’annonce de l’équipe de Biden intervient après que les premières doses de vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech ont été injectées aux travailleurs de la santé lundi dernier. Le vaccin a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation d’urgence une semaine plus tôt, et les premières doses ont été livrées aux 50 États, le district de Columbia et Porto Rico.

Dans le cadre du plan du président élu pour lutter contre le virus, Biden a déclaré que son administration viserait à distribuer 100 millions de vaccins, ce qui est suffisant pour couvrir 50 millions de personnes, au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Les cas de coronavirus sont en hausse à travers le pays et plus de 311000 Américains étaient décédés vendredi après-midi.

Les conseillers en vaccins des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont recommandé que les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers à se faire vacciner. Il faudra probablement des mois avant que le vaccin ne soit largement disponible pour le reste de la population.

Maggie Fox de CNN a contribué à ce rapport.