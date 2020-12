COVID-19 :

Différences entre les vaccins Moderna et Pfizer 1:49

. – Le président élu américain Joe Biden devrait recevoir son premier vaccin COVID-19 au début de la semaine prochaine, a appris CNN. Biden prévoit de se faire vacciner en public.

“Je ne veux pas prendre de l’avance sur moi-même, mais je veux m’assurer de montrer aux Américains qu’il est sécuritaire de se faire vacciner”, a déclaré Biden aux journalistes mercredi à Wilmington, Delaware.

“Quand je le ferai, je le ferai publiquement, pour que tout le monde puisse voir comment je le fais”, a déclaré le président élu.

Les gens familiers avec les plans disent que Biden est susceptible d’obtenir son coup la semaine prochaine. Le retard n’est pas dû à l’hésitation, disent les participants, mais à la logistique de l’injection dans un lieu public.

Biden a déclaré à Jake Tapper de CNN plus tôt ce mois-ci qu’il serait “heureux” d’obtenir un vaccin contre le coronavirus une fois que le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré qu’il était sûr. Il a ajouté qu’il recevrait l’injection dans un lieu public pour montrer sa confiance en elle. La vice-présidente élue Kamala Harris a également déclaré dans l’interview qu’elle recevrait le vaccin.

Fauci a déclaré mardi sur ABC “Good Morning America” ​​qu’il était convaincu que Biden et Harris devraient se faire vacciner “dès que possible”.

Trois anciens présidents – Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama – ont déclaré qu’ils recevraient publiquement le vaccin contre le coronavirus afin de démontrer son innocuité et son efficacité.

Les responsables de l’administration Trump ont discuté de la manière et du moment où le président Donald Trump pourrait recevoir un vaccin contre le coronavirus, mais n’ont pas encore pris de décision finale sur la planification de son vaccin, a précédemment déclaré à CNN une personne familière avec le plan.

Les États-Unis ont commencé à injecter le vaccin contre le coronavirus

Les agents de santé, qui sont en première ligne de la pandémie, ont reçu ce lundi les premières doses du vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech. La semaine dernière, le vaccin a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation d’urgence. Les premières doses ont été délivrées aux 50 États, au district de Columbia et à Porto Rico.

Les conseillers en vaccins des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé que les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers à se faire vacciner. Il faudra probablement des mois avant que le vaccin ne soit largement disponible pour le reste de la population.

La FDA envisage également une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin candidat de Moderna.

Biden a déclaré que son administration viserait à distribuer 100 millions d’injections de vaccins, suffisamment pour couvrir 50 millions de personnes, au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Le vaccin Pfizer nécessite deux doses administrées à plusieurs semaines d’intervalle pour être efficace à 95%.

Le président élu s’est également engagé à signer un mandat pour l’utilisation obligatoire du masque lors de son premier jour de fonction (il demandera aux Américains de porter un masque pendant leurs 100 premiers jours) et a déclaré qu’il accordait également la priorité aux efforts pour que les enfants retournent à l’école en toute sécurité.