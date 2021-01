COVID-19 :

Biden a consacré sa première journée au bureau ovale à la maladie qui, depuis janvier de l’année dernière, lorsque le premier cas était connu dans le pays, a fait plus de 400000 morts aux États-Unis.

Le président de États Unis, Joe Biden, a fait ses débuts à la tête de la Maison Blanche avec un intérêt particulier pour la lutte contre pandémie, qui a fortement impacté la première puissance mondiale, tandis que centres de santétoi dans le pays ils alertent sur le rare Inventaire de vaccinations.

Biden, qui a prêté serment mercredi lors d’une cérémonie marquée par la sécurité et une petite audience pour empêcher la propagation de la COVID-19[feminine, a consacré sa première journée au bureau ovale à la maladie qui depuis janvier de l’année dernière, date à laquelle le premier cas était connu dans le pays, a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis.

Dans ce qui est une rupture avec la politique de son prédécesseur, Donald Trump, qui a minimisé la menace du virus et a donné la priorité à l’économie, Biden a déclaré qu’il devait faire face à une «tâche de guerre», qui a fait plus de morts à la maison que les Américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon le décompte indépendant de la Université John Hopkins, Les Etats-Unis ont représenté samedi 24,9 millions de personnes infectées et plus de 416 millions de morts.

La dose, une denrée rare

Et tandis que Biden a promis que les États-Unis administreront 100 millions de doses du vaccin au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, l’État et la ville de New York, qui est devenue l’an dernier l’épicentre de la pandémie, 15 centres de vaccination ont dû fermer après que les doses se sont épuisées.

Lorsque les vaccins arrivent, notre objectif est de les mettre dans les bras (du peuple) le plus tôt possible », a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prévoyant que les points de vaccination seront élargis pour inclure principalement les communautés noires et latino-américaines, les plus touchées par le COVID-19.

Cuomo a admis, cependant, que «250 400 doses par semaine ne suffisent pas» pour cet État, où jusqu’à présent plus d’un million de personnes ont reçu leur première dose du vaccin.

Le journal New York Times a révélé ce samedi que les centres de santé de tout le pays ont dû annuler des milliers de rendez-vous pour fournir le vaccin en raison de la pénurie de doses.

La situation est particulièrement grave dans Texas, qui représente en moyenne environ 20 000 nouveaux cas par jour, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si les responsables de la santé seront en mesure d’endiguer la propagation lorsqu’ils ne peuvent pas obtenir les vaccins dont ils ont désespérément besoin pour le faire, a noté le journal.

Selon la version du journal, un hôpital de la ville de Beaufort, Caroline du Sud, a annulé 6000 rendez-vous de vaccination après avoir reçu seulement 450 des doses qu’il attendait.

La scène a été répétée dans Hawaii, où un hôpital a annulé 5000 rendez-vous pour la première dose et a décidé de suspendre 15000 demandes de vaccins.

Dans San Francisco -dont l’état, Californie, accumule le plus grand nombre d’infections dans le pays, avec plus de trois millions de positifs – le taux d’attribution des rendez-vous a été réduit par crainte de ne pas avoir suffisamment de doses.

Le maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a ordonné à partir de ce samedi à toutes les entités qui vaccinent de publier quotidiennement les détails du processus et le rare inventaire de vaccins dans le comté, celui qui a la plus forte incidence dans l’état de Floride.

Le responsable a déclaré que l’idée est que tous les résidents de plus de 65 ans ont un accès «égal» aux vaccins face aux plaintes de privilège dans les quartiers les plus riches de la ville.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a réaffirmé aujourd’hui que l’Etat “approche” du million de vaccinés parmi les plus de 65 ans, rectifiant à nouveau une déclaration de ce vendredi qui considérait cet objectif atteint.

Autoroute et aéroport en l’honneur de Trump

Et précisément en Floride, le désormais ancien président Donald Trump a fait l’objet de polémiques.

Conseillers départementaux Plage de palmiers, où réside le leader républicain depuis mercredi dernier après avoir quitté la Maison Blanche, ils se sont déclarés contre les propositions de nommer une avenue et l’aéroport local en l’honneur de Trump, qui fera face à son deuxième procès en destitution en février.

Le commissaire (conseiller) Melissa Mckinlay Il a noté sur son compte Twitter qu’il ne soutiendrait pas la désignation de «quoi que ce soit» portant le nom de Trump.

McKinlay a souligné que le Département des transports de la Floride (FDOT) ne peut pas ériger de marques “pour les désignations honorifiques d’autoroutes ou de ponts à moins que la commission de la ville ou du comté affecté ne promulgue la résolution qui soutient la désignation.”

Le journal Sun Sentinel a consulté les sept conseillers de Palm Beach, et cinq d’entre eux se sont opposés à une autre idée suggérée par un membre du Parti républicain de renommer l’aéroport international local après l’ancien président.

Dans un message sur son compte Twitter, le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a indiqué ce samedi que le Sénat “poursuivra le procès de destitution contre Trump”, dont le début officiel est prévu pour la semaine du 8 février.

Schumer a demandé à l’inspecteur général de la Département de la justice d’enquêter sur ce qu’il considérait comme une “tentative de sédition”, en réaction à un rapport publié par le New York Times, selon lequel un responsable du Département de la justice a élaboré un plan avec Trump pour destituer son procureur général par intérim, Jeffrey A. Rosen, dans sa tentative d’annuler les résultats de Géorgie, l’un des États clés lors des élections de novembre dernier.

Trump, qui est devenu le premier président de l’histoire des États-Unis à être soumis à deux procès politiques, fait cette fois face à l’accusation d ‘”incitation à l’insurrection” pour l’agression violente contre le Capitole le 6 janvier par un groupe de ses partisans, lors d’un événement qui a fait cinq morts, dont un policier.

Avec des informations d’.