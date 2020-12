COVID-19 :

WASHINGTON – Le président élu Joe Biden devra bientôt nommer les responsables du système de santé américain, une décision d’une importance singulière alors que le pays est embourbé au milieu d’une pandémie dévastatrice.

La possibilité de nommer un candidat éminent au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux a disparu.

Le gouverneur démocrate du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, s’est vu proposer un autre poste – celui de secrétaire de l’intérieur – mais l’a refusé, selon une source proche de l’équipe de transition de Biden qui a demandé à ne pas être nommée.

Le bureau de Lujan Grisham a refusé de commenter.

Biden doit nommer son secrétaire à la Santé et aux Services sociaux la semaine prochaine.

Cette personne devrait avoir «la confiance du président, la capacité de collaborer avec différentes branches du gouvernement, la crédibilité au sein du secteur de la santé et la capacité de travailler avec les gouvernements régionaux», a déclaré Mike Leavitt, qui occupait ce poste sous la présidence de George W. Buisson.

Juliana Monsalve a l’information.

La gouverneure démocrate du Rhode Island, Gina Raimondo, est devenue une candidate possible au bureau de la santé.

Bien que Raimondo ait été agressif dans les mesures visant à contenir le coronavirus, la maladie fait un retour dans son état, et sa proximité avec le monde des affaires pourrait provoquer des critiques de la part de l’aile gauche du Parti démocrate.

Un autre candidat possible est Vivek Murthy, ancien directeur de la santé publique et coprésident de la commission spéciale nommée par Biden pour faire face à la pandémie.

Biden devra probablement porter une botte orthopédique pendant les prochaines semaines après s’être légèrement fracturé lors d’une chute en jouant avec son chien.

Murthy a une personnalité agréable et une réputation de recherche de consensus. Il est l’auteur d’un livre sur les effets néfastes de la solitude, un problème qui s’est aggravé à l’ère du COVID-19.

En plus du secrétaire à la Santé, Biden devra bientôt nommer un conseiller spécial pour coordonner la réponse du gouvernement à la pandémie.

Les vaccins actuellement en développement devront être distribués sous l’administration Biden, une tâche herculéenne qui ne manquera pas de conduire à d’énormes problèmes logistiques.

Trump a payé pour avoir le recomptage et ses avocats pourraient aller de l’avant avec la contestation judiciaire.

Des sources démocrates désignent Jeff Zients, un homme d’affaires qui était conseiller économique sous le président Barack Obama et qui est crédité d’avoir renfloué HealthCare.gov après son déploiement troublé en 2013.

Biden devra également nommer un chef pour la Food and Drug Administration (FDA) et un pour les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Pour la FDA, il est fait mention de l’ancien directeur adjoint de cette agence, le Dr Joshua Sharfstein, qui était également directeur de la santé pour l’État du Maryland, et du Dr Luciana Borio, membre de la commission consultative de Biden pour les problèmes de coronavirus, qui a occupé des postes de direction dans le FDA et au Conseil national de sécurité et possède une expertise dans les réponses aux événements de maladie et de bioterrorisme.

Le Dr Julie Morita, un cadre de la Fondation Robert Wood Johnson qui travaille sur un large éventail de questions médicales, est considéré pour le poste de CDC.

Morita a passé près de 20 ans à des postes de direction au sein du département de la santé publique de Chicago, commençant comme directeur des affaires médicales et passant au poste de commissaire.