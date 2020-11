COVID-19 :

SYDNEY, Australie – Joe Biden est “très intéressé” par le succès de l’Australie dans la lutte contre le COVID-19, a déclaré vendredi le Premier ministre du pays océanique, le libéral Scott Morrison.

Le président australien s’est entretenu par téléphone avec Biden jeudi pour la première fois depuis sa victoire électorale et a déclaré que le démocrate américain, qui fera de la lutte contre le COVID-19 l’une des priorités de son gouvernement, lui a demandé de partager les expériences de son pays. pour contenir le virus.

L’exécutif de Canberra a maintenu ses frontières internationales fermées depuis mars, à quelques exceptions près, et soumet les voyageurs internationaux arrivant dans le pays à une quarantaine obligatoire de 14 jours.

“C’est l’un des grands succès australiens dont j’ai discuté hier avec le président élu Biden et l’une des raisons pour lesquelles l’Australie a réussi est qu’elle a pris des mesures énergiques”, a déclaré Morrison.

En outre, le Premier ministre a indiqué qu’il enverra à l’équipe Biden et à l’administration Trump une copie du rapport «National Review of Contact Tracing», qui explique les stratégies des différents États et territoires pour contenir la pandémie.

Le rapport montre que la recherche des contacts s’est “considérablement améliorée” depuis la deuxième vague de covid-19 en Australie, qui s’est aggravée fin juin dans la ville de Melbourne, la capitale de l’état de Victoria, a déclaré le scientifique en chef du gouvernement. L’Australien Alan Finkle à la conférence de presse de Morrison.

Les 15 000 premières doses seront appliquées à des volontaires âgés et en bonne santé.

L’Australie, avec quelque 25 millions d’habitants, a accumulé 27 698 infections et 907 décès depuis le début de la pandémie, dont 20 345 infections et 819 décès correspondent à Victoria, l’épicentre de la deuxième vague de COVID-19 dans le pays.

Cette situation a été aggravée fin juin par des violations présumées des mesures de restriction sociale dans les centres de quarantaine de Melbourne.

Au cours de la dernière semaine, l’Australie a enregistré 58 nouvelles infections, dont deux dues à une contagion locale, tandis que Victoria accumule 14 jours consécutifs sans aucun nouveau cas, une situation qui contraste avec celle des États-Unis, qui bat des records d’infection et accumule 10,6 millions de cas. et plus de 243 000 décédés.

Les experts indiquent que certaines personnes pourraient souffrir de symptômes de coronavirus pendant des mois. Pour en savoir plus sur Telemundo, visitez now.telemundo.com

“Je souhaite au président (sortant Donald) Trump tout le meilleur dans la gestion de ce qui est une situation horrible”, a prudemment souligné le président de l’Australie, un pays qui a une alliance stratégique forte avec les États-Unis.