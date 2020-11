COVID-19 :

Biden implore les Américains de porter des masques 4:29

. – Alors que les responsables de la santé conviennent que les masques aident à prévenir la propagation du COVID-19, les gouvernements des États et locaux ont considérablement varié dans leur mise en œuvre des règles sur les masques. Maintenant, le président élu Joe Biden veut changer cela.

Le bureau de Biden a publié des plans que son administration entend mettre en œuvre au début de son mandat. Et l’un est un ordre national pour l’utilisation de masques «travaillant avec les gouverneurs et les maires».

La plupart des États ont déjà une sorte de mandat de port de masque, mais certains n’ont pas de règle d’État, soit en la laissant comme une recommandation, soit en donnant aux autorités locales le pouvoir de la mettre en œuvre ou non.

Ce sont les États qui n’ont pas d’exigences d’utilisation de masque à l’échelle de l’État.

REGARDEZ: Dr Elmer Huerta: Il est triste de voir comment le masque est devenu un symbole de militantisme politique

Alaska

L’Alaska n’exige pas l’utilisation de masques, ne limite pas la taille des groupes ou les opérations commerciales. Tout ce que l’État fait, c’est encourager les Alaskiens à faire leur part pour limiter la propagation du COVID-19, recommandant aux résidents de pratiquer la distanciation sociale et de porter un masque, sans aucun mandat.

Le maire d’Anchorage, en Alaska, a cependant signé une ordonnance exigeant que les gens portent des masques en public.

Arizona

Le gouverneur Doug Ducey, un républicain, autorise les différents comtés à imposer le port du masque, mais n’a pas d’initiative de l’État. Scottsdale a été le premier à rendre les masques obligatoires à partir du 19 juin. Parmi les autres grandes municipalités ayant des exigences, citons Phoenix, Tucson et Flagstaff.

Floride

Il n’y a pas d’exigence de masque à l’échelle de l’État, mais certaines municipalités locales ont leurs propres mandats.

Géorgie

Les masques sont obligatoires dans tout l’État pour certains employés essentiels, y compris les employés des restaurants et des services de soins personnels.

Pendant ce temps, plusieurs comtés et villes ont des mandats de masque.

Idaho

L’État n’a pas d’exigence à l’échelle de l’État, mais plusieurs municipalités locales en ont, y compris Boise.

Iowa

L’État n’a pas d’exigence d’État, mais plusieurs municipalités locales en ont.

Mississippi

Le 4 septembre, la gouverneure Tate Reeves, une républicaine, a levé l’obligation de l’État de se couvrir le visage.

Un peu plus d’un mois plus tard, et au milieu d’une augmentation du nombre de cas, Reeves a signé un décret exigeant un masque facial dans les comtés comptant le plus grand nombre de cas de covid-19. Mais cet ordre expire mercredi.

Missouri

L’État n’a pas d’exigence d’État, mais plusieurs municipalités locales en ont.

Nebraska

Il n’y a pas de mandat de l’État, mais les clients et le personnel des salons de coiffure, des salons de coiffure, des salons de tatouage et des salons de massage doivent porter des masques, dans le cadre des exigences actuelles en matière de soins de santé.

Dakota du nord

L’État n’a pas d’exigence à l’échelle de l’État, mais au moins une municipalité locale, Fargo, en a.

Oklahoma

Le conseil municipal d’Oklahoma City a voté lors d’une réunion spéciale en juillet pour adopter une ordonnance d’urgence sur la sécurité publique qui oblige à se couvrir le visage dans les lieux publics fermés d’Oklahoma City.

Caroline du Sud

Plusieurs comtés et villes, dont Charleston et Columbia, ont des mandats de masque.

Dakota du Sud

Le gouverneur Kristi Noem, un républicain, a adopté une approche pratique du COVID-19. En octobre, il a écrit dans un article d’opinion que le gouvernement ne devrait pas imposer une exigence de masque.

“Comme je l’ai déjà dit, si les gens veulent porter un masque, ils doivent être libres de le faire”, écrit-il. “De même, ceux qui ne veulent pas porter de masque ne devraient pas avoir honte d’en porter un.”

Le Dakota du Sud se classe deuxième, seulement après le Dakota du Nord, dans le plus grand nombre de cas de coronavirus pour 100000 habitants.

Tennessee

Bien qu’il n’y ait pas de mandat de l’État, le gouverneur Bill Lee, un républicain, a signé un décret qui donne aux maires de 89 comtés le pouvoir d’émettre des exigences de masque.

Wyoming

Bien qu’il n’y ait pas de mandat de l’État, le comté de Laramie, qui abrite la capitale Cheyenne, a une exigence de masque qui est entrée en vigueur le 1er novembre. Cependant, selon la filiale de CNN KGWN, le bureau du procureur du comté a déclaré que les violations du mandat ne seraient pas poursuivies.

LIS: Comment Biden envisage de changer la réponse de l’Amérique à la pandémie

Les masques ne sont pas une déclaration politique, dit Biden

Dans un discours prononcé lundi, Biden a imploré les Américains d’arrêter de politiser les masques et la distanciation sociale.

“S’il vous plaît, je vous en supplie, portez un masque”, a déclaré le président élu. Faites-le pour vous-même, faites-le pour votre voisin. Un masque n’est pas une déclaration politique, mais c’est un moyen de commencer à unir le pays.

Au cours de la campagne, Biden a parlé de son projet de délivrer un mandat de masque à l’échelle nationale. Cependant, cela pourrait être contesté devant les tribunaux et, en octobre, Biden a déclaré qu’il irait voir tous les gouverneurs et les exhorterait à émettre des mandats de masque.

“Et s’ils refusent, j’irai voir les maires et les dirigeants du comté pour établir les exigences locales pour l’utilisation universelle des masques dans tout le pays”, a-t-il dit.

Parce que le virus se transmet principalement par voie aérienne, les masques sont le moyen le plus efficace d’arrêter la propagation du COVID-19 d’une personne à l’autre, ont montré des études.

«Le port de masques faciaux en public est le moyen le plus efficace de prévenir la transmission interhumaine, et cette pratique peu coûteuse, associée à la distanciation sociale, à la quarantaine et à la recherche des contacts simultanés, représente l’opportunité de combat la plus probable pour arrêter la pandémie. de covid-19 avant le développement d’un vaccin », ont écrit des chercheurs du Texas et de Californie en juin.

Sarah Mucha de CNN a contribué à ce rapport.