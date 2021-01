COVID-19 :

. – Le président américain Joe Biden souhaite la réouverture des écoles, mais estime que le Congrès doit faire les investissements nécessaires pour revenir en toute sécurité à l’apprentissage en personne, a déclaré mardi le secrétaire général de la Maison Blanche, Ron Klain, à la suite de la réouverture annulée de dernière minute de plusieurs districts scolaires. Une étude gouvernementale a indiqué que le retour des enfants aux cours en présentiel est possible avec des précautions adéquates.

«Je vais vous dire un mot: de l’argent», a déclaré Klain à Erin Burnett de CNN lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que certaines écoles publiques à travers le pays étaient toujours fermées là où les écoles privées sont ouvertes. “C’est pourquoi le président des États-Unis a envoyé un plan au Congrès, avant même son entrée en fonction, pour faire les investissements nécessaires pour rendre les écoles sûres.”

Klain a fait référence à une étude publiée mardi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis dans laquelle des chercheurs ont analysé les données de 17 écoles K-12 du comté rural de Wood, dans le Wisconsin.qui ont fait l’apprentissage en personne l’automne dernier. L’étude a révélé des taux plus faibles de cas de covid-19 que dans la communauté générale et peu de cas de transmission à l’école. Des cohortes de 11 à 20 élèves du même niveau se sont réunies pour les cours et le déjeuner à l’intérieur, où les élèves étaient souvent assis à côté de la même personne.

«Les élèves en très petits groupes, classes d’environ 11 ou 12, gardant une distance physique, dans une zone rurale, ils peuvent aller à l’école en toute sécurité et les gouverneurs ont fait ces investissements», a déclaré Klain, ajoutant que «dans d’autres États, nous n’avons pas vu ce type d’investissement.

Le plan de Biden pour rouvrir les cours en face à face

“Le président Biden a envoyé un plan au Congrès qui garantira que la plupart de nos écoles pourront être ouvertes dans les 100 jours”, a-t-il poursuivi. «Nous avons besoin que le Congrès adopte ce plan afin que nous puissions faire le genre de choses qui doivent être faites pour rendre les écoles sûres, afin que les enseignants puissent être en sécurité, afin que les élèves puissent être en sécurité; malheureusement, cela coûte de l’argent.

Klain a également défendu l’objectif ambitieux de l’administration Biden de vacciner un million de personnes par jour au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, même après les critiques de certains observateurs qui disent que l’administration n’est pas assez ambitieuse.

«Nous sommes ici depuis sept jours, nous avons augmenté notre capacité plus que jamais. Nous entrons plus rapidement dans les États avec plus de certitude et de clarté », a-t-il déclaré. “Mais il y a quelques limites dans ce processus, le président a été très honnête, nous héritons d’un système qui a été construit avec des capacités limitées.”

Il a ajouté: «Nous demandons aux fabricants de médicaments de se connecter, ils sont les seuls à pouvoir accélérer cela. Nous augmentons donc cela, comme vous l’avez dit, en augmentant la capacité à partir de la semaine prochaine et de la semaine suivante. Nous prévoyons que la capacité augmentera encore en mars. “

Lorsqu’il a été pressé lundi par les commentaires de Biden selon lesquels il espère que les États-Unis seront bientôt en mesure de vacciner 1,5 million de personnes par jour, augmentant la barre d’environ 500000 vaccinations quotidiennes supplémentaires – et si les vaccins quotidiens pouvaient être augmentés davantage, Klain a souligné les efforts de vaccination qui avaient été réalisés. fait précédemment.

«Notre objectif est d’atteindre un million, 100 jours sur 100; aucun pays dans l’histoire du monde n’a fait cela, cela ne s’est jamais produit auparavant, c’est donc un objectif assez ambitieux », a-t-il déclaré. «De toute évidence, le président nous pousse à voir si nous pouvons faire mieux que cela, nous espérons pouvoir faire mieux. Mais si nous réussissons ces 100 millions de tirs au cours des 100 premiers jours, ce sera quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant. “

Klain a ajouté: «Personne ne va limiter les vaccins, nous allons mettre autant de vaccins dans autant de bras que possible. Nous pensons que 100 millions de vaccins en 100 jours est un objectif ambitieux. Si nous pouvons faire mieux que cela, nous le ferons bien sûr.

