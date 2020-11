COVID-19 :

Bill Gates a donné une interview à Dr Lloyd Minor, doyen de la Stanford School of Medicine, et énuméré plusieurs menaces qui justifient la situation actuelle aux Etats-Unis: manque de leadership dans la réponse du pays nord-américain, le incohérence dans la stratégie globale pour contrôler le virus et désinformation persistante.

Il y a plusieurs annees, Il a déjà prédit qu’une pandémie arriverait qui se propagerait dans le monde entier. Maintenant votre Fondation Bill & Melinda Gates travaille sur des solutions pour développer des médicaments et des vaccins à bas prix pour traiter les maladies infectieuses persistantes telles que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la polio et le paludisme dans les pays pauvres et mal desservis.

Plus d’attention aux pandémies

Le fondateur de Microsoft a déjà assuré à Stanford le mois dernier que l’apparition de maladies infectieuses comme la grippe porcine en 2009, Ebola en 2014, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) vous a fait prêter plus d’attention aux pandémies. La conclusion tirée au cours de ces flambées était que le monde ne progressait pas dans la préparation d’une pandémie.

“C’est triste que il a fallu un tremblement de terre de l’échelle 9 de Richter pour nous réveiller. Nous avons eu, en dehors des pays riches, des choses comme Ebola, Zika, MERS et SRAS, mais ces choses étaient faciles à ignorer. ” expliqué.

“Avec curiosité, des antiviraux et des anticorps monoclonaux ont été utilisés, comme le remdesivir, chez les patients au stade avancé. Sans surprise, l’impact sur la mortalité y est très faible. Donc, tout ce qui concerne la façon dont nous testons différents médicaments contre progression précoce ou tardive de la maladie aux États-Unis cela a été un désastre complet. Même réfuter l’hydroxychloroquine, un traitement très vanté par le président Donald Trump, cela nous a pris trop de temps “déclara-t-il.

Malade au stade initial

portes a souligné l’importance d’accéder au patient dans sa phase initiale: “Il est plus facile de trouver le patient au stade avancé. Mais même pour le patient au stade avancé, nous avons eu tous ces petits essais qui comportaient différentes combinaisons de médicaments et des conditions d’inscription différentes, donc c’est juste une cacophonie et il n’y a pas eu de clarté quant à savoir qui est chargé d’organiser ces efforts de test. “

De même, le magnat espérait que les nouveaux médicaments et vaccins réduiraient les infections graves et décès dus au coronavirus: “Les médicaments les plus prometteurs sont les anticorps monoclonaux qui, si vous surprenez tôt quelqu’un qui vient d’être testé positif et qui a une diminution du pouls / de l’oxygène et est plus âgé, donne des anticorps, soit par perfusion, soit par deux injections, ils pourront probablement réduire le taux de mortalité de 70 à 80% “, m’a dit.

Enfin, Gates a souligné que garde espoir quant à la vaccination de la population quand ils voient que le remède fonctionne: “Je pense qu’aux États-Unis j’espère qu’entre 20% et 30% de la population est disposée à recevoir le vaccin depuis le début, sachant que ils aident leurs concitoyens avec les avantages du blocage de la transmission qu’apporte le vaccin. “